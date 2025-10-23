Regadius pirinencs
Delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran
Des del mes setembre s’estan portant a terme les obres d’ampliació i modernització del reg de la Conca de Tremp (fases 1 i 2), finançades pel Departament d’Agricultura de la Generalitat. Es tracta de la construcció de la canonada principal i de la primera derivació al marge dret d’aquest regadiu, que inclou els municipis de Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona, Llimiana, Talarn i Tremp. L’obra, un cop acabada, ampliarà la zona regable fins a 4.600 hectàrees, se’n beneficiaran 1.160 propietaris. Un reg modern i sostenible permetrà augmentar i diversificar producció agrària; es tracta, en definitiva, d’una obra transformadora per a la Conca de Tremp. Aquest projecte de regadiu ha estat anhelat durant generacions, arrenca del compromís de compensació territorial de Riegos y Fuerza del Ebro, el 1912, per la construcció de la presa de Sant Antoni sobre la Noguera Pallaresa. Actualment, es disposa d’un regadiu tradicional, limitat, deteriorat i amb filtracions. El 2001, la Comunitat de Regants va aconseguir un acord històric amb la Generalitat de Catalunya i amb Endesa per millorar, mantenir i posar en regadiu 4.600 hectàrees amb sistemes tecnològicament avançats. Des d’aquell moment, amb el suport dels ajuntaments, s’ha fet un procés de concentració parcel·lària complex, la Generalitat va aprovar el projecte l’any 2010, es van començar les obres el 2011 i després de retards importants les obres es van aturar el 2015. Durant set anys no es va avançar ni un mil·límetre per desencallar aquesta obra abandonada, fins que el 2023 la Generalitat i Regants van acordar actualitzar els projectes executius de l’obra i reunir les adhesions necessàries per avançar. El 2024, el Govern va licitar el projecte de les fases 1 i 2 i en aquest moment les obres estan en marxa. Actualment a Catalunya hi ha 170.000 ha de reg ja modernitzades; 110.000 ha, pendents de modernització, i està prevista l’ampliació del regadiu a 120.000 ha més; en conjunt, suposarà una inversió de 3.000 M€ en els pròxims anys. Paral·lelament, el Departament d’Agricultura treballa en la redacció del nou Pla de regadius de Catalunya 2025-2040. Pel que fa a l’Alt Pirineu i Aran, la Generalitat també preveu la modernització i l’ampliació del reg de Llívia, del reg de l’Olla i Segalers a Alàs i la Seu d’Urgell, i estudia les necessitats del reg d’Organyà. El Govern de la Generalitat creu en el poder transformador del regadiu.