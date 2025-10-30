Modernització, però sense presses
Coordinador territorial de la Plana de Lleida d’Unió de Pagesos
Vaig en direcció a Madrid amb tren i miro les finques per la finestra. Us explico com són? Són finques amb el reg del Canal Catalunya Aragó ja modernitzat i rendibles productivament. No entrarem en els preus que percep la pagesia pels productes, això és una altra batalla de la nostra guerra per sobreviure en aquest sector.
Doncs sí, vull donar el meu punt de vista sobre la proposta de la modernització del Canal d’Urgell que van presentar la Conselleria i la Casa Canal al setembre. Una modernització de 70.000 hectàrees de conreus, amb l’aportació d’aigua de beure a les granges, i vull deixar clar que és una modernització per millorar i optimitzar el regadiu més important de tot Catalunya, de la primera zona de producció d’aliments del nostre país.
Us poso en situació. Aquestes hectàrees que tenen dret a reg són de propietaris que no es dediquen a la pagesia, altres són de pagesos ja jubilats, i altres, de pagesos actius però amb més de 50 anys, i hem de tenir en compte que cada pagès té tota la propietat repartida en moltes finques per tot el terme.
Amb aquest panorama, la proposta és que per poder regar amb la modernització feta, que no saben quan acabarà, hem de pagar uns 2.500 euros per hectàrea aproximadament. Després, cada pagès ha de moblar la seva finca per poder regar, és a dir, en extensiu, instal·lar aspersors o pivot suposa de 6.000 a 7.000 euros per hectàrea, i en conreus llenyosos, un reg localitzat per goteig, de 4.000 a 5.000 euros per hectàrea.
Doncs per tots aquests motius, no entenc les presses que hi ha a la Conselleria i al Ministeri per tirar endavant la modernització. Bé, sí que ho sé: perquè hi ha mil milions per invertir, però hem començat la casa per la teulada. S’ha de modernitzar, però no així. Primer, hem de reparcel·lar finques per ser més eficients. La proposta ha de ser més atractiva per a la pagesia perquè ara la percepció és que n’és reticent, i com que és una obra de país hem de destinar més diners a la infraestructura. Mil milions són molts però recordeu el que costa la línia 9 del metro de Barcelona. I per descomptat, cal ampliar o modificar les condicions perquè tots els pagesos puguin condicionar les finques, perquè cap pagès jubilat o en actiu quedi fora de les ajudes per fer més rendibles les terres de la Plana de Lleida i puguem continuar sent la primera zona catalana de producció d’aliments. Modernització, sí, però sense presses.