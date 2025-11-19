Un pressupost per fer créixer el Gust de Lleida
Vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Aquest novembre hem presentat el pressupost del Patronat de Promoció Econòmica per al 2026: 6,8 milions d’euros, gairebé dos milions més que l’any anterior. I d’aquest increment, un de cada quatre euros es destina a reforçar el Gust de Lleida. Podria quedar-me només amb la dada, però les xifres, per si soles, no expliquen res. L’important és la voluntat política que hi ha al darrere: donar futur al nostre sector agroalimentari, enfortir la cadena de valor completa, del productor al consumidor, i, sobretot, continuar fent del municipalisme una eina real de transformació territorial.
Perquè Gust de Lleida va néixer amb una idea molt clara: arrelar gent al territori. No és només una marca gastronòmica; és una estratègia de país per garantir que a cada poble hi hagi oportunitats, activitat econòmica i qualitat de vida. Per això aquest pressupost reforça de manera decidida el conjunt del sector agroalimentari: més suport als productors, més activitat a les fires i jornades, més presència nacional i internacional, més eines perquè la cadena de valor funcioni sencera. Decisions que donen musculatura al territori i demostren que també des de municipis de 200, 300 o 500 habitants es pot generar economia, ocupació i orgull de pertinença.
Aquest reforç pressupostari arriba en un moment clau. Fa només nou mesos, al març, presentàvem oficialment la marca Gust de Lleida, i ara, tancant l’any, podem mirar enrere i constatar que el camí recorregut ha estat extraordinari. Hem estat a la Fira de Sant Josep, a la Fira Q, al TastaLleida, al Mercat de Sant Antoni, a la Fira MOS amb el Gust de Lleida Experience, a Galícia, i al costat de totes les iniciatives que, arreu del territori, han demostrat la qualitat i la força del nostre sector. Cada actuació ha estat una peça més d’un engranatge que ja comença a rodar amb força pròpia.
I el darrer exemple, el més recent, ha estat el Gastronomic Forum de Barcelona. Hi hem portat una cinquantena de productors, hem omplert el Rebost de Catalunya, hem connectat amb cuiners, escoles, distribuïdors i visitants, i hem demostrat que Lleida no només produeix qualitat: projecta talent, autenticitat i un relat de territori potent. Ha estat un èxit col·lectiu que confirma que quan hi anem plegats, arribem més lluny.
Tot això és el que ens inspira a fer del 2026 un any d’acceleració. Aquest pressupost no és un tràmit: és un compromís. I és també un missatge molt clar al territori: continuarem invertint en els productors, en els artesans, en la transformació alimentària, en la xarxa de restauració i en tot allò que ens permeti crear valor des d’aquí.
Perquè el futur del món rural no s’aguanta només amb discursos, sinó amb oportunitats reals. Amb un preu just per al que produïm. Amb espais on vendre, formar-se, innovar i créixer. Amb fires, jornades, presència exterior i accions que situïn Lleida allà on mereix ser. Amb una marca que ens representi i ens obri portes. I, sobretot, amb municipis vius, amb pobles que no volen renunciar a tenir comerç, activitat, joves que s’hi quedin i famílies que hi trobin futur.
Gust de Lleida és això: una eina per fer país des del món local. I aquest pressupost és una nova passa perquè aquesta idea sigui, cada dia més, una realitat compartida.