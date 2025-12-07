A l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes
Cap de l’Oposició a la Paeria
Cada any, quan la ciutat comença a vestir-se de Nadal i els carrers s’omplen de llums, retrobem una part essencial del que som com a lleidatans: les nostres tradicions, les nostres arrels i la nostra identitat. En aquest context tan especial, vull dedicar unes paraules d’agraïment i reconeixement a l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, una entitat que enguany té un motiu de celebració especialment rellevant: la XX Biennal del Pessebre Català, un esdeveniment que, una vegada més, posa Lleida al centre de la cultura pessebrista.
Fundada l’any 1963, l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes és molt més que un col·lectiu d’artistes i artesans. Des de fa més de seixanta anys, aquesta entitat ha sabut mantenir viu l’esperit pessebrista, adaptant-se als temps però sense renunciar a l’essència del que representa un pessebre: una història que parla d’humilitat, de senzillesa i de la força dels petits gestos.
La seva tasca és immensa i, sovint, invisible. Durant mesos, els membres de l’Agrupació treballen en silenci, amb paciència i dedicació, per donar vida a diorames i escenes que, quan arriben les festes, emocionen petits i grans. La Capella del Peu del Romeu, seu social de l’entitat, es transforma durant el Nadal en la Casa dels Pessebres de Lleida, acollint més d’un centenar de diorames i composicions que sorprenen per la seva qualitat artística i sensibilitat. Les exposicions que organitza l’Agrupació, tant durant la Biennal com cada any per Nadal, són ja un referent cultural. Punts emblemàtics de la ciutat acullen pessebres tradicionals, artístics i contemporanis que atrauen visitants, famílies i escoles. I això és especialment important: el pessebre no és només un record del passat, sinó una porta d’entrada perquè les noves generacions coneguin i estimin una tradició profundament lligada a la identitat lleidatana.
També cal destacar els concursos de pessebres, que fomenten la participació ciutadana i converteixen el Nadal en un projecte compartit. Grans i petits, aficionats o experts, hi troben un espai per expressar-se i per formar part d’un moviment que és molt més que un hobby: és patrimoni viu. Gràcies a aquesta tasca pedagògica, podem estar segurs que el relleu generacional està garantit i que el pessebrisme continuarà essent un pilar cultural de la nostra ciutat. Quan parlem de teixit associatiu, massa sovint oblidem reconèixer la magnitud del seu impacte. A Lleida tenim la sort de comptar amb entitats que, de manera altruista, dediquen el seu temps, el seu talent i els seus recursos a mantenir viva la cultura popular. Durant el Nadal, aquesta efervescència cultural es fa especialment visible: pessebristes, corals, esbarts, entitats parroquials, associacions veïnals i tants altres col·lectius treballen incansablement perquè la ciutat visqui unes festes plenes de significat i de calidesa.
Posar en valor aquesta feina no és només un exercici de gratitud; és un deure. La cultura i les tradicions no es mantenen soles: necessiten mans, cors i voluntats. L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes n’és un exemple extraordinari. La dedicació de la seva junta i de totes les persones que en formen part ha convertit Lleida en un referent del pessebrisme, un punt de trobada on es combina l’art, la devoció i el compromís social.
El pessebre, en la seva essència, ens recorda que la grandesa es troba en la simplicitat. Que les històries més transcendentals sovint neixen en un estable, en la humilitat d’una família que afronta les adversitats amb esperança. I és aquesta espiritualitat senzilla, però profunda, la que l’Agrupació manté viva i comparteix amb tota la ciutadania.
Per tot això, vull expressar el meu agraïment sincer. Gràcies per preservar un patrimoni que ens representa, gràcies per inspirar futurs artistes i artesans, i gràcies per recordar-nos que les tradicions no són vestigis del passat, sinó llavors de futur. La vostra feina enriqueix Lleida, cohesiona la ciutat i ens recorda que el Nadal és trobada, és cultura i és identitat.