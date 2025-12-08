El pàdel ret homenatge a Patri Sáez
President del Club Tennis lleida
A principis de novembre, el Club Tennis Lleida va acollir la 1a edició del Torneig de Pàdel Memorial Patri Sáez, una cita molt especial per al nostre club i per a tots aquells que la van conèixer i estimar.
Aquest esdeveniment esportiu, més enllà de la competició, ha estat un homenatge profund, sincer i ple d’afecte, un record col·lectiu per celebrar la vida de la nostra estimada Patri Sáez, que ens va deixar massa aviat, però el seu record mai no marxarà del nostre cor ni d’aquest torneig. Una dona que va deixar una empremta inesborrable al nostre club i en tots aquells que vam tenir la sort de compartir-hi moments. El torneig ha reunit amics, amigues i companys en un ambient de convivència i emoció, mantenint viu l’esperit alegre, vital i generós que tant la caracteritzava. Hem demostrat que l’esport pot ser també un espai per al record, la gratitud i la celebració de la vida.
La Patri no era només una sòcia. Era alegria, vitalitat i generositat. Transmetia una energia contagiosa i positiva arreu on anava i feia que tothom se sentís bé al seu costat. Sempre amb un somriure, sempre amb una paraula amable. La seva manera d’entendre la vida i l’esport ens ha deixat una gran lliçó que avui volem fer present: viure amb passió, compartir amb generositat i estimar sense reserves.
El Memorial Patri Sáez no és només una competició esportiva; és sobretot un acte d’amor, d’amistat i de record. És la nostra manera de dir-li “gràcies” per tot el que ens va donar i de continuar compartint allò que més li agradava: el Club, el pàdel i els bons moments amb els amics i amigues.
Un record molt especial al seu marit i als seus fills, que són el millor llegat de la Patri. En cadascun d’ells hi ha una part del seu cor, del seu somriure i de la seva força. Simplement vull dir-los que, fins i tot en el dolor, es pot trobar llum, amor i esperança.
Als jugadors i jugadores que han participat en el torneig i als monitors, gràcies per permetre’ns compartir aquest esdeveniment esportiu amb tots ells. El Club Tennis Lleida és i serà sempre casa vostra. I aquest memorial, que porta el nom de la Patri, serà cada any una manera de dir-li que la recordem, que la trobem a faltar i que seguirem fent-la present en cada partit, en cada abraçada i en cada somriure.
Vull agrair de tot cor i molt especialment al grup del Club d’amigues de la Patri, que amb tant d’afecte i dedicació han fet possible aquest memorial. Gràcies per la vostra empenta, per la sensibilitat, per la capacitat organitzativa i per mantenir viva la seva memòria d’una manera tan bonica i generosa. Heu sabut transformar el dolor en una energia positiva que avui uneix a tothom en un record ple d’amor, d’amistat i de vida. Gràcies per fer-nos sentir la presència de la Patri d’una manera tan intensa i emocionant. La Patri ens ha deixat massa aviat, però el seu record continua viu. I mentre al nostre club hi hagi amistat, esforç, alegria i passió per l’esport, hi haurà una mica de la seva ànima entre nosaltres.
El Club Tennis Lleida sempre estarà al seu costat per mantenir viu aquest esperit, perquè la Patri forma part de la nostra història i de la nostra vida, i el millor homenatge que li podem fer és continuar transmetent els seus valors.
Gràcies, Patri, per tot el que ens vas donar i ensenyar: que el valor més gran no és guanyar, sinó estimar. Aquest trofeu porta la teva llum, que mai no s’apagarà entre nosaltres.Sempre estaràs present al nostre club i formaràs part de la nostra vida i dels nostres cors.