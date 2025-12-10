Horaris comercials de Nadal: cal reflexió
Secretària General de la FeSMC-UGT de les Terres de Lleida
Cada any, amb l’arribada de les festes de Nadal, torna el mateix debat sobre els horaris comercials. Les grans superfícies i cadenes aprofiten aquestes dates per allargar jornades i obrir en diumenges i festius, arrossegant així també el petit comerç a fer el mateix per no perdre clients. Aquest model, que es presenta com a beneficiós per al consum, té en realitat un cost molt alt: el cansament i l’esgotament de les treballadores i treballadors del sector.
Des de la FeSMC-UGT de les Terres de Lleida fa anys que denunciem aquesta situació i defensem un model comercial més humà i equilibrat. Les festes de Nadal haurien de ser temps de descans, de família i d’il·lusió compartida. No obstant, per a moltes persones que treballen en el comerç, són setmanes de jornades maratonianes, hores extres –massa vegades sense compensar– i un estrès que els impedeix gaudir d’aquestes dates tan especials.
A més, l’obertura en festius no genera el guany que aparentment es ven. Si les empreses fessin números reals, veurien que, entre hores extres, despeses en electricitat i calefacció, i majors costos de personal, el suposat benefici s’esvaeix. Fa vint-i-cinc anys, amb horaris laborals més racionals, la gent comprava igual. Ningú es quedava sense regals ni sense menjar a la taula. El consum simplement es repartia dins dels horaris habituals.
Cal també apel·lar a la consciència del client i de la clienta. Quan anem a comprar en diumenge o festiu, hem de pensar que darrere del taulell hi ha una persona que potser avui no pot estar amb la seva família. Apostar per un consum responsable i respectuós és també defensar els drets de les treballadores i treballadors del comerç i donar suport al petit comerç de proximitat, que és el que realment dona vida als nostres pobles i ciutats.
Per tot això, des de la FeSMC-UGT de les Terres de Lleida continuarem reclamant uns horaris comercials justos i racionals, que permetin la conciliació, el descans i la dignitat laboral. El Nadal hauria de ser un temps per compartir, no per explotar. Recuperem el sentit d’aquestes festes i fem possible que tothom les pugui viure amb alegria i tranquil·litat.