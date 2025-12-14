Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit
Les nostres reflexions dominicals al voltant de la missió han de restar ben emmarcades en aquest any jubilar. La missió vol encomanar veritablement el do de l’esperança. De fet, la missió té molt a veure amb la necessitat de sintonitzar amb Déu, que arriba a la nostra vida per impulsar-la com una ofrena de sentit i d’esperança per al nostre món. Som enviats. Som missatgers d’alegria, de confiança i de pau allà on transcorre la nostra vida quotidiana. Això sí, ens toca preparar el camí per a Aquell que vol venir a les nostres vides i transformar-les. Som cridats a esdevenir testimonis d’Aquell que va passar per la vida fent el bé i encomanant les ganes de viure’l. En aquest sentit, no podem perdre l’horitzó de les benaurances. A través d’elles assumim, més aviat que tard, que som persones cridades a la felicitat.