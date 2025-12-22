Pel consens a la Diputació de Lleida
Alcalde de Guissona i cap de l’oposició a la Diputació de Lleida
Quina és la funció de la política? Què fem a la Diputació i als nostres municipis?La resposta és tan simple com exigent: som aquí per les persones. Per millorar la vida dels nostres conciutadans i per donar resposta a les seves necessitats reals.
Estic convençut que ningú entra en política per la cadira, pel sou o pel benefici personal. A la política s’hi arriba per convicció i vocació; d’altra manera, és impossible resistir-hi gaire temps. I precisament per això, el que la gent espera de nosaltres no és soroll ni confrontació, sinó acords que millorin el seu benestar.
Parlar de persones és parlar de tothom. Independentment del color polític, del que votin o de com pensin. Tots els representants públics compartim un deure bàsic: treballar per al conjunt de la ciutadania, no només per als que pensen com nosaltres, sinó també per a la gent de la Plana, del Pirineu i de l’Aran en tota la seva diversitat.
I, actualment, vivim un moment complex, marcat per una falsa disjuntiva entre consens i conflicte. Sembla que avui el conflicte ven més, que la crispació mobilitza més i que el soroll tapa millor les mancances. Però, des del nostre grup de Junts Impulsem a la Diputació de Lleida creiem just el contrari: el que fa avançar una societat és la capacitat de trobar consensos.
Per això, cada setmana algú em recorda “arribeu a acords, Jaume, pacteu i no feu soroll”. Al cap i a la fi, democràcia és representativitat, pluralitat i diversitat de veus. Però aquesta diversitat no ha de conduir necessàriament a la confrontació. Al contrari: ha de servir per escoltar-nos, per posar les idees sobre la taula i per trobar punts d’entesa. Perquè consens no vol dir unanimitat. Vol dir mínim comú múltiple: allò essencial, bàsic i imprescindible en què tenim l’obligació d’entendre’ns.
Com deia Václav Havel, la política no és l’art del possible, sinó l’art de l’impossible. I això és exactament el que fem des del nostre grup: insistir, negociar i, si cal, ser persistents perquè allò que sembla impossible –posar-se d’acord– acabi sent realitat. L’alternativa ja la coneixem: polarització, mentides i solucions simples per a problemes complexos.
Per això hem estès la mà i hem buscat el replà comú. Perquè sense consensos no avançarem com a societat cohesionada. I aquest esperit és el que ha permès arribar a un acord per als pressupostos del 2026, amb un únic objectiu: el benestar de la gent i el progrés dels municipis.
L’acord respon a una responsabilitat clara. En exercicis anteriors, la Diputació ha tingut un grau d’execució massa baix, i això no ens ho podem permetre. Cada euro no executat és un servei que no arriba. Amb aquest pacte garantim més recursos als ajuntaments i consells comarcals i treballem perquè s’executi el 100% del pressupost.
Les 16 propostes acordades s’estructuren en quatre blocs: benestar de les persones, infraestructures i equipaments, suport als ajuntaments i consells comarcals, i una gestió més eficient de la Diputació. Salut pública, atenció a la gent gran, educació, aigua, equipaments, benestar animal o reforç de l’assistència municipal són exemples concrets d’aquest compromís. La negociació continua oberta i seguirem treballant.
Perquè avui no només parlem de consens: el practiquem. Posem-nos d’acord. Fem-ho possible.Per la gent. Pel present. I perquè el futur sigui ple d’oportunitats per la Plana, el Pirineu i l’Aran.