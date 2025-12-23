Novament, promeses que són fum
Aquest juliol passat, la premsa lleidatana anunciava que ca la vila presentava el projecte inicial d’una nova biblioteca pública al barri on els signants del present escrit vivim, llegim i compartim vida associativa, que és la zona del Camp d’Esports. Aquest equipament, segons les notícies, havia de comptar amb 1.615 metres quadrats i s’havia d’alçar al solar del futur Parc de les Arts, a la cantonada entre els carrers Alcalde Pujol i Cristòfol de Boleda. El pressupost de la partida per fer-lo realitat era de 5,5 milions d’euros.
L’alcalde, en un acte formal –que ja veiem que de formal ben poca cosa tenia– amb veïns, regidors i delegada de cultura de la Generalitat, va presentar aquesta iniciativa de nou espai sociocultural de la ciutat, manifestant que la possible inauguració de l’equipament seria el 2027. Tot això, i pocs dies abans d’aprovar-se els pressupostos de la Paeria, hem sabut que queda de nou aparcat i que la partida en qüestió no consta en el document de pressupost.
El Grup de Llegidors del Parc de les Arts volem dir que:
Estem indignats de viure en una ciutat, en un barri, que té un govern municipal amb tan poca sensibilitat per un tema fonamental com és el de la dotació de biblioteques com a centres de cohesió, de reflexió i de creació de comunitats millors mercès a la funció dels llibres i de les persones que es dediquen a custodiar-los i a difondre’ls i a les que els llegeixen.
Estem cansats de lluitar per uns equipaments municipals que, en el cas del nostre barri, brillen per la seua absència i que en el cas de realitzar-se alguna actuació és tancar-los com per exemple està passant amb la ludoteca Arenys del Segre.
Estem també cansats i indignats de tants anuncis i de tantes pàgines emplenades a la premsa, de manera absolutament banal, per allò de brillar un dia als diaris i fer callar els veïns. Veïns que com molt bé sap el senyor alcalde, Fèlix Larrosa, no callem ni pensem fer-ho.
I, finalment, estem astorats de veure com les nostres legítimes reivindicacions són preses pel nostre ajuntament com un desafiament. Els veïns del barri –i vostè, senyor Larrosa, donat que n’és un hauria d’entendre el que demanem– volem un barri millor, més culte i més humà. Tan sols d’aquesta manera podrem, entre tots, construir una ciutat millor, més culta i més humana.