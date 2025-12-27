La biblioteca de Joc de la Bola
Vista la preocupació del grup de llegidors del Parc de les Arts, puc afirmar i garantir que el projecte de biblioteca de Joc de la Bola és un compromís ferm del nostre govern municipal i que treballem per fer-lo realitat. Actualment, se n’està redactant el projecte executiu, un pas imprescindible abans de licitar i construir l’equipament. L’equip de la Regidoria de Cultura i el mateix alcalde hem mantingut diverses reunions per fer un seguiment i compartir idees al voltant del projecte amb els tècnics municipals, a qui vull agrair la seva dedicació. Actualment, disposem d’un plantejament inicial molt ben elaborat i ara hem de deixar el temps necessari per tal que els equips acabin de fer la seva feina. Durant aquest temps, hem avançat molt. Hem mantingut, també, diverses reunions amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el seu equip, per explicar-los la proposta i demanar el suport de la Generalitat. Els puc dir que la consellera s’ha mostrat sensible i predisposada a acompanyar-nos. D’altra banda, quan es refereixen a la disponibilitat pressupostària, m’agradaria explicar que el pressupost de l’Ajuntament de Lleida és un document viu i que es pot modificar tantes vegades com calgui. S’hi poden incorporar noves inversions, com és el cas de la biblioteca de Joc de la Bola. Un cop se’n concreti el finançament i les aportacions de cada institució, entrarà al pressupost sense cap inconvenient. D’altra banda, voldria afegir que no comparteixo algunes de les afirmacions que fa el grup de llegidors en el seu escrit. Si hem presentat el projecte de biblioteca és, primer, per una qüestió de transparència. La ciutadania té dret a saber en quins projectes treballem i com s’inverteixen els recursos públics. I penso que és positiu donar a conèixer que avancem per fer realitat un equipament que contribuirà a fomentar la cultura i la lectura i a ser més crítics. Finalment, tampoc puc permetre que se’ns acusi de fer callar ningú i de no escoltar les reivindicacions ciutadanes. Com a responsables públics, som conscients que estem fiscalitzats en tot allò que fem o que diem. També sabem que no tothom comparteix la nostra visió de ciutat, però mai coartarem ni farem callar ningú perquè pugui expressar la seva opinió. És més, ens agrada que hi hagi aportacions. Molts cops, és des de les diferències com creiem que podem construir una Lleida millor. Per tot plegat, em poso a la seva disposició per escoltar-los i, si ho consideren, per organitzar una trobada i explicar-los amb més detall la proposta de biblioteca de Joc de la Bola.