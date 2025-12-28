El liderazgo sabe cuándo renunciar al objetivo

Creado: Actualizado:

Hace poco recordé un momento memorable en la serie bélica Hermanos de sangre (Band of Brothers), en el que aparece un ejemplo de Liderazgo Auténtico.

Una patrulla de la compañía del capitán Winters había llevado a cabo una acción en territorio enemigo para capturar prisioneros. Al día siguiente, por orden del coronel, el capitán comunica a sus hombres que deben realizar de nuevo la misión. Los soldados asienten mudos. Cara de circunstancias. Para ellos meterse otra vez en territorio enemigo es un mazazo, ya que su percepción es que la guerra va a durar poco, la victoria está cerca, y pueden acabar la guerra vivos.

El capitán lo sabe. Sigue explicando los detalles de la misión, pregunta si se han entendido. Al recibir respuestas de asentimiento, les dice:

– Bien. Entonces dejadlo todo preparado, porque no vais a salir.

La sorpresa es general.

– Vais a dormir esta noche, y a las 6 horas quiero recibir el informe, que dirá que entrasteis en territorio enemigo y que no se pudo capturar ningún prisionero.

El asombro de la patrulla es mayúsculo. Su capitán les está ordenando una misión que no deben llevar a cabo. Después de unos momentos de silencio cómplice, el capitán les dice que descansen, que al día siguiente se irán de allí porque trasladan el frente. Cuando el capitán se va el alivio de la tropa es visible. No tendrán que jugarse la vida en una misión de alto riesgo en territorio enemigo estando cerca del final de la guerra.

¿Por qué el capitán les traslada una misión a sus hombres y les dice cómo no cumplirla? ¿Qué lleva a un oficial irreprochable a desobedecer una orden directa? El capitán Winters es un líder que piensa lo que hace y que no suele dejar que las emociones obstaculicen sus acciones o sus palabras. Conoce bien a sus hombres, qué sienten, qué piensan. Sopesa la situación, la misión encomendada y el bienestar de su equipo. Como líder, pone todo en la balanza. Sabe que lo que el coronel quiere es repetir el buen resultado de la noche anterior y apuntarse otro tanto.

La no-misión del capitán Winters es un ejemplo de Liderazgo Auténtico en la práctica, y no por renunciar a un objetivo, sino porque antepone la seguridad de sus hombres a una acción que juzga innecesaria. Los soldados saben que en otras ocasiones su capitán les ha ordenado misiones difíciles y arriesgadas, que ha compartido con ellos riesgos y penalidades, y comprueban con alivio que su capitán tiene el buen criterio de evitar una misión peligrosa que no llevaría a ninguna parte.

El Liderazgo Auténtico se basa en la honradez, en la integridad, en motivar al equipo con el propio ejemplo y las propias acciones. Hay que conocerse y conocer bien el contexto, mantener el rumbo considerando el bienestar de los demás, comunicar lo que se hace en términos de principios y de valores éticos. Esto suele llevar a que un equipo esté motivado, comprometido y satisfecho con su trabajo, y a que sus integrantes estén identificados entre sí y con la organización.

El liderazgo sabe renunciar al objetivo, o lo pospone, si este perjudicará al equipo, porque la seguridad o el bienestar de las personas es más importante que un logro que no las tenga en cuenta.