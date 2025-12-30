Aturem les guerres
ANC Lleida
A més de la quasi totalitat d’institucions, entitats i associacions de la nostra ciutat contràries a la violència entre les quals també hi ha ANC i Òmnium, diversos components de la plataforma Aturem les Guerres de Lleida ens hem brindat a la Regidoria de Cooperació de la Paeria per col·laborar en aquelles escoles i instituts que ho demanin per tal d’exposar la nostra visió sobre la no-violència i la justa entesa en la resolució de problemes. És a dir, implantar una cultura de pau i de resolució de conflictes utilitzant exclusivament mitjans pacífics com el diàleg i la deliberació, mitjançant, si cal, l’ajut d’assessors i mediadors experts que aconsellin les parts contendents en la recerca dels camins més justos i equitatius possibles per tal de superar i resoldre litigis enquistats emprant si cal l’arbitratge d’institucions i tribunals.
De moment la nostra col·laboració s’ha iniciat en diferents aules de cinc centres educatius, des de 4t de Primària fins a 4t d’ESO, preferentment en la franja de deu a catorze anys, si bé hi ha la possibilitat que fins al 30 de gener de 2026, que se celebra el dia del DENIP, ens en convoquin de noves. I el resultat fins ara ha estat molt positiu, a jutjar tant pel grau d’atenció a les nostres exposicions com per l’activa participació de l’alumnat en el taller previ que els hem ofert. Acte seguit han pogut expressar les seves opinions per mitjà de comentaris i crítiques a una situació previsiblement injusta a la qual volgudament els havíem involucrat. Això ha permès que els mateixos alumnes se n’adonessin i ho verbalitzessin lliurement com a punt de partida per encetar un posterior debat en el qual els oferíem un ventall de possibles solucions. Com a punt final, hem ofert a cada aula una pinzellada de la recerca que històricament s’ha anat fent a casa nostra sobre aquest problema existencial i les nostres propostes de millora i superació a un problema no exclusiu de gent adulta, atès que també afecta la nostra població infantil i adolescent quan apareixen situacions lesives i contràries a una convivència positiva i saludable. També proposem alguns mecanismes de superació de baralles i confrontació d’interessos basats en la identificació del conflicte, el diàleg i la recerca d’acords precisament en aquestes etapes de formació humana, cultural i d’adquisició de valors del nostre jovent per aconseguir una societat de pau, justícia i solidaritat.
Per últim només em resta donar les gràcies tant a la Paeria com als centres educatius que han acceptat la nostra proposta d’oferir als escolars la nostra visió d’un món de concòrdia per a tothom aprofitant que el dia 30 de gener les escoles celebren i exterioritzen el DENIP, dia escolar de la no-violència i la pau.