Consolidar la pagesia familiar
Coordinadora Nacional d’Unió de Pagesos
La protecció i desenvolupament de la pagesia professional catalana és un dels objectius clau d’Unió de Pagesos; per això, amb la constatació que a Catalunya cada vegada és més difícil consolidar explotacions familiars agràries, les professionals directes hem passat a l’acció.
Des del 1995, aconseguir-ho depenia de la normativa estatal de modernització de les explotacions, a favor de les anomenades explotacions agràries prioritàries, amb mesures de reducció fiscal per a la transmissió d’explotacions o de finques, i de preferència en l’adjudicació de terres agràries, en la contractació d’assegurances agràries, en la formació, en la millora de les estructures agràries, etc.
Però l’evolució dispar entre l’economia de les explotacions agràries professionals directes i la resta de l’economia, i la substitució de mà d’obra familiar per assalariada, han suposat la disminució de la condició de prioritàries de 1.716 explotacions els últims cinc anys a Catalunya, un 15,61% del total. I la previsió per al 2026 no és millor. Aquesta situació havia comportat, en matèria fiscal, un buit i un perjudici per a la pagesia professional de menor dimensió econòmica.
Per tot això, amb el treball sindical vam aconseguir que el Govern català reduís la fiscalitat en successions, donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en un 95% per a la pagesia professional i en un 99% per a la jove a través d’un Decret llei.
Però encara quedava per resoldre la pèrdua de preferència en alguns dels programes i polítiques públiques. Des d’Unió de Pagesos ens hem adreçat als grups del Parlament de Catalunya i hem informat el Govern sobre la necessitat de tramitar, per lectura única, una proposició de llei de protecció de l’agricultura professional directa. PSC, JxCat, ERC, PP, Comuns i la CUP han acceptat la proposta i el 17 de desembre s’ha registrat al Parlament el text que els vam proposar.
Aquesta norma servirà perquè la pagesia professional directa recuperi la preferència en les polítiques públiques que havia perdut arran de l’establert a la normativa bàsica estatal, així com en el conjunt de mesures econòmiques generals i en les específiques sectorials agràries. I encara més: incorpora un mandat als poders públics de Catalunya perquè estableixin un tractament fiscal favorable, més enllà del que ja hem assolit mitjançant el Decret llei 21/2025, per a les explotacions agràries professionals directes.
Encara queda feina al davant, i a Unió de Pagesos ens hi trobaran treballant per aconseguir totes les millores possibles. Ara hem assolit aquestes reduccions fiscals i la recuperació de la preferència en polítiques públiques per a la pagesia familiar catalana. Continuarem i ens trobaran alçats!