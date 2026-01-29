Nou enfocament al SAM
Vicepresident de la Diputació de Lleida
Ser alcalde d’un municipi petit és un exercici de responsabilitat enorme. Cada vegada assumim més obligacions jurídiques i econòmiques, i malauradament, amb estructures limitades i poc personal. Garantir que els ajuntaments puguin gestionar correctament els seus recursos, complir la legalitat i prestar serveis de qualitat és una qüestió de justícia territorial i d’igualtat d’oportunitats. Perquè és obvi que no podem exigir el mateix a qui té una gran estructura administrativa que a qui funciona amb una secretaria compartida o amb recursos molt limitats.
A la Diputació de Lleida tenim clar quin és el model que volem: prestar, de forma coordinada amb els consells comarcals, assistència als ajuntaments, tant jurídica com econòmica i tècnica, especialment als més petits. Des de l’àrea de Cooperació tenim clar que hem d’assumir aquest paper amb responsabilitat i amb ambició, canviant l’enfocament del Servei d’Assistència als Municipis. No es tracta de crear un servei nou, sinó de reforçar-lo i d’orientar-lo clarament a l’acompanyament.
D’una banda, impulsem un servei reactiu, universal i àgil: els ajuntaments poden adreçar-se a la Diputació per resoldre dubtes jurídics, econòmics o administratius en el seu dia a dia. De l’altra, impulsem accions proactives pensades per anticipar problemes i reforçar la gestió municipal. Això es concreta en el suport a la implantació correcta de la funció interventora i en l’establiment de circuits automàtics de gestió de despesa i ingrés, en estructurar bé el personal tècnic i administratiu de l’ajuntament i també en la creació d’una borsa de treball de secretaris/àries-interventors/es que permeti simplificar i agilitzar els processos de selecció i treure càrrega administrativa als ajuntaments. I tot això, ho canalitzarem a través d’un nou aplicatiu amb formularis de consulta, espais de suport tècnic, un repositori de documentació i una àgora perquè els ajuntaments puguin compartir experiències entre ells.
I això vol dir fer pedagogia, explicar com fer les coses correctament i donar seguretat als responsables municipals. Però, sobretot, implica escoltar de manera proactiva els ajuntaments i adaptar-se a les seves necessitats, apostant per un diàleg constant i per l’autonomia municipal però amb la voluntat que cada poble se senti acompanyat i escoltat. Volem que la Diputació de Lleida sigui una administració propera i amable. Amb aquest nou enfocament del Servei d’Assistència als Municipis volem que els ajuntaments i els alcaldes i alcaldesses se sentin acompanyats, segurs i amb el suport necessari perquè puguin desenvolupar els seus projectes i puguin fer bé la seva feina. Aquest és el compromís de la Diputació amb el món local.