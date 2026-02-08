Los desahucios y la vivienda en 2026

Creado: Actualizado:

Recientemente se ha publicado el nuevo Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, conocido como nuevo escudo social, una norma de carácter extraordinario que vuelve a incidir de forma directa en el ámbito de la vivienda y, especialmente, en los procedimientos de desahucio. El decreto entró en vigor el día 5 de febrero y extiende sus efectos a lo largo de todo el año 2026. Actualmente se encuentra en espera de que sea convalidado por el Congreso de los Diputados.

Desde la perspectiva de la vivienda, la medida que venimos a destacar es la que hace referencia a la prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos cuando afecten a la vivienda habitual de personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad económica y social que no dispongan de una alternativa habitacional.

El nuevo decreto introduce algunos ajustes relevantes respecto de regulaciones anteriores. En particular, refuerza la diferenciación entre grandes tenedores y pequeños propietarios, limitando la aplicación automática de la suspensión en aquellos casos en los que el arrendador cuenta con un número reducido de viviendas. Con ello, el legislador pretende modular el impacto de estas medidas excepcionales sobre los propietarios particulares titulares de un máximo de dos viviendas.

De forma paralela, el escudo social de 2026 prorroga los sistemas de compensación económica a favor de los propietarios afectados por la suspensión de los lanzamientos, reconociendo el derecho a ser indemnizados cuando la paralización del procedimiento les ocasione un perjuicio económico acreditado.

Estas medidas vuelven a poner de manifiesto la complejidad del equilibrio entre la protección del derecho a la vivienda de las personas vulnerables y la salvaguarda de los derechos de los propietarios, en un contexto de especial tensión del mercado del alquiler y de creciente litigiosidad en esta materia.

