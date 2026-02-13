El dia que vam dir prou
De fet, ja hi han experiències, coneixements i voluntat social suficients, però manca un marc polític per facilitar l’accés a terres públiques o infrautilitzades, acompanyament tècnic, seguretat jurídica i suport inicial per permetre al jovent realitzar projectes de vida sostenibles. A algunes plataformes com Change.org ja ha sorgit una campanya al respecte com a proposta urgent i alineada amb els reptes socials, ecològics i democràtics que cal afrontar, i caldria el suport i impuls inicial de forma activa per part dels governs com a inversió en futur, estabilitat social i resiliència col·lectiva, oferint confiança i possibilitat real al jovent de construir país. I perquè també per alguna cosa ha de servir l’afegitó de “transició ecològica” del nostre ministeri d’agricultura i aprofitar terres i infraestructures en desús és molt millor que cedir-les a fons voltor especuladors nacionals i internacionals.
Con 17 años ya nos preguntan qué carrera vamos a elegir, como si todos tuviéramos una vocación clarísima desde hace tiempo.
No es solo una sensación personal, es algo muy común entre la gente de mi edad. Muchos dudamos, cambiamos de idea o simplemente no lo tenemos claro todavía. Y, aun así, la sensación es que hay que decidir rápido para no quedarse atrás.
Elegir está bien, pero quizás hacerlo con tanta prisa, no tanto. Y por si fuera poco, querer no es siempre suficiente. El hecho de que no paren de subir las notas de corte consigue que, de los pocos que tienen claro lo que quieren estudiar, una gran parte de ellos se quede a las puertas de entrar.
No es tanto la decisión lo que causa presión, sino la idea de que debe ser para siempre. El problema no es elegir, sino creer que no hay vuelta atrás. Aceptar que el trayecto puede cambiar con el tiempo haría que esta fase fuera mucho más fácil de manejar.