Zona blava gratuïta: sense rumb
Junts Les Borges Blanques
Coherència, planificació i comunicació. Aquests són els tres pilars bàsics d’una bona gestió pública que generi confiança a la ciutadania. Quan fallen, el problema no són les mesures que es pugui prendre o les polítiques que es puguin adoptar, sinó la sensació que les decisions es prenen a cop de volant i sense un rumb clar. I això és el que està passant a les Borges Blanques: l’aplicació (o no-aplicació) de la zona blava gratuïta rotatòria ha estat un desgavell, que l’únic que fa és generar confusió i evidenciar una mala gestió. I el debat no és la zona blava en si mateixa, sinó la manca de rigor en la gestió. La coherència és el primer que s’ha trencat. Durant mesos s’han ofert versions diferents sobre quan i com entraria en funcionament el sistema. Un dia sembla que tot està a punt, l’endemà s’atura, i al cap de poc torna a aparèixer com si res. Quan el relat oficial canvia constantment, la ciutadania deixa d’escoltar i comença a desconfiar. No és una qüestió d’opinions: és que sense un discurs coherent no hi ha seguretat ni previsibilitat.
El segon pilar, la planificació, també ha quedat en evidència. Al ple de novembre es va portar una nova ordenança de circulació que no era correcta. En ella, l’equip de govern havia canviat els imports de les multes sense tenir en compte que no ho podien fer. Per tant, l’ordenança era il·legal.
Per part de Junts per les Borges Blanques es van advertir errors i el govern la va defensar. De fet, van al·legar que havien fet consultes a la Diputació de Lleida –que és qui gestiona el pagament de les multes– quan, més tard, hem sabut que no era cert. Vam presentar al·legacions, per evitar que entrés en vigor i que pogués perjudicar els borgencs i borgenques.
El resultat? Ordenança sense exposar al públic i posteriorment retirada. I, al ple de gener en presenten una de nova, on s’incorporen totes les al·legacions que vam fer des de Junts. Però es presenta sense reconèixer els errors ni el fet que, al novembre, van presentar una mala ordenança, sense la planificació i el treball que requereix una norma d’aquesta rellevància. Zero autocrítica.
I, finalment, el tercer pilar, la comunicació, ha generat encara més confusió. Malgrat dir que no s’activaria la zona blava rotatòria gratuïta sense ordenança aprovada, apareixen senyals anunciant l’entrada en funcionament; després, es retira la senyalització perquè la regidora manifesta que no en tenia coneixement. Aquesta seqüència és devastadora: no només comunica improvisació, sinó descoordinació interna.
I, a més, tot plegat s’ha agreujat amb desinformació. S’ha dit que les multes d’aparcament s’havien rebaixat de 200 a 50 euros, quan ja eren de 50 amb l’ordenança vigent. Presentar com a novetat un canvi que no existeix no és un detall: és jugar amb la credibilitat i voler ser populista. Igualment, afirmar que a l’aplicació de la zona blava es permet veure les places lliures quan en realitat només en mostra la ubicació dels parquímetres alimenta frustració i desconfiança.
En definitiva, la gestió de la zona blava gratuïta rotatòria, i l’ordenança de circulació que l’acompanyava, ha estat un autèntic desgavell. Ni coherència, ni planificació ni bona comunicació. I és només una mostra més de la manera de gestionar del govern municipal: a cop de volant i sense rumb clar.
Des de Junts per les Borges Blanques seguirem fent una oposició responsable per intentar evitar que la mala gestió afecti la ciutadania.