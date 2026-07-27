Mediar per conviure
Regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme del Govern Municipal de la Paeria
Hi ha una premissa que aquest govern municipal defensa des del primer dia: vetllar per garantir i promoure la convivència entre les persones. Per això hem posat en marxa diferents iniciatives amb la vocació de garantir aquest objectiu. Aquesta és, per exemple, una de les finalitats del nou Servei de Mediació Comunitària de Lleida, una eina que representa una nova manera de gestionar els conflictes entre persones. Governar és prevenir que les disputes es cronifiquin. És oferir alternatives abans que la confrontació es converteixi en l’única resposta possible. És escoltar, generar confiança i facilitar acords sempre que les dues parts siguin proactives, especialment la que ha produït els danys. Les desavinences existeixen i existiran sempre, però la diferència està en com les resolem i l’actitud que adoptem per tal de resoldre-les i reparar, si fa falta, aquell mal que s’hagi pogut produir.
Per avançar en una ciutat més cívica, és imprescindible diàleg i pedagogia, però també sancionar quan toca. No ens amaguem pas. De fet, des que som al govern municipal, s’han pràcticament doblat les denúncies per incivisme a Lleida. Les normes són necessàries perquè fixen els límits de la convivència i protegeixen els drets de tothom. Per això, hem impulsat també una nova Ordenança del Civisme, on s’incrementen les sancions per mals comportaments a l’espai públic i que, a més, penalitza la multireincidència. Cometre una infracció lleu quatre vegades en menys d’un any serà considerat una falta greu i la multa serà, doncs, més elevada. Les sancions van des dels 400 fins als 3.000 euros, en funció de si corresponen a infraccions lleus, greus o molt greus. A més, incorpora la possibilitat d’establir mesures alternatives a la sanció en els termes previstos en l’ordenament jurídic, com ara treballs en benefici de la comunitat, de manera que es podran aplicar un cop es modifiqui la llei de Bases del Règim Local o una altra normativa que ho permeti. Amb aquesta proposta d’ordenança, que està previst ser debatuda al ple del pròxim mes de setembre, complim amb una altra promesa electoral.
Però governar bé significa entendre que sancionar, per si sol, no resol els problemes de fons. Un govern que actua únicament de manera reactiva, intervenint només quan esclata un conflicte i responent a correcuita a les emergències del dia a dia, difícilment pot construir una convivència sòlida i estable a llarg termini. És cert que la sanció és imprescindible quan algú incompleix les normes i perjudica la resta de la ciutadania. Però paral·lelament a les sancions, també hi ha situacions que necessiten una conversa, una escolta activa i una oportunitat perquè les parts arribin a un acord. La mediació representa precisament aquesta pedagogia del respecte que complementa l’acció inspectora i sancionadora. Governar una ciutat és crear les condicions perquè les persones puguin conviure millor. I no hi ha millor política pública que aquella que, abans d’obrir un expedient, sigui capaç d’obrir una porta al diàleg.