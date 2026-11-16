Una Comarca Gegant
Vicepresidenta segona del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Si hi ha una cosa de la qual ens hem de sentir orgullosos a la nostra comarca, és de la cultura popular i de les associacions i entitats que, amb la seva dedicació, donen vida als nostres municipis.
Així s’ha demostrat en la XIII Trobada Gegantera del Pla d’Urgell, que enguany ha acollit el municipi de Torregrossa. Malgrat els imprevistos meteorològics, la trobada va ser possible gràcies a l’esforç i la implicació de totes les colles geganteres de la comarca.
Ja són tretze els municipis que compten amb colla gegantera i va ser sorprenent i digne d’admiració veure com els gegants, tots ells amb identitat pròpia, van aconseguir mobilitzar centenars de veïns i veïnes de tots els municipis i de totes les edats.
Gegants i més gegants, majestuosos i amb vestimentes llustroses, més grans i més petits, com el de Sidamon, que representa el pastisser del municipi, present a la trobada vestit igual que el seu gegant. Autèntiques obres d’art, elaborades per mans artesanes, que donen vida a personatges històrics, d’actualitat, imaginaris i de llegenda.
Aquest és, precisament, l’esperit que va impulsar la Trobada Gegantera Comarcal: aconseguir que tots els municipis de la comarca tinguessin els seus propis gegants i, així, anar teixint vincles culturals, artesanals i tradicionals. Amb l’edició d’enguany, ja són tretze els municipis que han acollit aquesta trobada. Alguns d’ells, en el seu moment, encara no disposaven de colla gegantera, però l’experiència d’acollir-la va despertar la il·lusió i la iniciativa dels veïns i veïnes, que es van mobilitzar per organitzar-se i crear els seus propis gegants. Avui, aquestes colles participen tant en la trobada com en les Festes Majors, les celebracions locals i altres esdeveniments arreu del territori, portant sempre el nom dels seus municipis.
Com a preludi del gran dia, durant tota una setmana tothom va poder visitar l’exposició de gegants i capgrossos. Aquesta iniciativa també va permetre organitzar activitats escolars perquè els infants coneguessin de primera mà aquestes figures, descobrissin com s’elaboren i identifiquessin el municipi al qual pertanyen. Una manera de fer comarca des de la cultura i el coneixement del nostre patrimoni.
Cal destacar el valor pedagògic i intergeneracional d’aquesta manifestació cultural que ens uneix. Enguany s’ha impulsat un nou projecte, la maleta pedagògica, adreçat als centres educatius de la comarca. Introduir el món geganter a les aules no només garanteix el relleu generacional dins les colles, sinó que també transmet als més joves valors com el treball en equip, la música tradicional i el respecte pel patrimoni local. D’aquesta manera, les colles esdevenen espais inclusius on infants, joves i grans comparteixen un mateix propòsit.
Viure aquesta experiència és sentir-se part d’una comarca gegant, on la cultura popular esdevé un punt de trobada i un motiu d’unió entre municipis. Quan els gegants de Bellvís, Ivars d’Urgell o Torregrossa ballen plegats al so de les gralles, les diferències entre pobles desapareixen per donar pas a una identitat compartida, construïda a través de la tradició, la cultura i el sentiment de pertinença.
En definitiva, preservar i enfortir aquests vincles comunitaris a través de la tradició és una riquesa incalculable. Que els gegants continuïn ballant durant molts anys al so de les nostres gralles, que aquesta tradició s’estengui arreu dels pobles de la comarca i que cada vegada siguem més els qui, per uns moments, deixem de banda les noves tecnologies per retrobar-nos amb la cultura popular i la tradició compartida.
Perquè cada vegada que els nostres gegants surten a ballar, no només celebrem una tradició: continuem construint comarca i portant el nom dels nostres municipis arreu.