Lleida, capital agroalimentària
Regidora de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Lleida
La segona edició de l’Agrobiotech Innovation Forum ha tornat a convertir Lleida en un punt de trobada de referència internacional del sector primari, la indústria, la tecnologia, la recerca, la bioeconomia i l’emprenedoria, confirmant que estem preparats per tenir un paper protagonista en la transformació del sector agroalimentari.
Les dades parlen per si soles: més de 200 empreses, prop d’un centenar d’activitats i una seixantena d’startups que desenvolupen solucions en àmbits tan diversos com la intel·ligència artificial, la digitalització de processos, la gestió de recursos hídrics, la sostenibilitat o l’anàlisi de dades.
La presència d’aquestes empreses emergents és una mostra del talent emprenedor que tenim i del potencial de Lleida per generar noves iniciatives. De fet, la nostra ciutat és un dels ecosistemes emprenedors més rellevants de l’Estat.
Però més enllà de les xifres, l’èxit de l’Agrobiotech es mesura amb la capacitat demostrada de connectar empreses amb persones emprenedores, professionals o de l’àmbit de la investigació amb un objectiu compartit: construir el futur de l’agroalimentació. En aquest sentit, des de la Paeria treballem perquè Lleida sigui una ciutat generadora de coneixement, de talent i de tecnologia al servei del sector primari.
Durant generacions, la pagesia ha observat el cel per prendre decisions. Avui, a més, també consulta dades meteorològiques en temps real, utilitza sensors intel·ligents, analitza imatges de satèl·lit i aplica eines d’intel·ligència artificial per optimitzar els recursos disponibles. Aquesta revolució tecnològica ens ofereix una oportunitat extraordinària per afrontar alguns dels grans reptes del nostre temps com el canvi climàtic, la disponibilitat d’aigua i l’eficiència energètica.
Per continuar creixent, la competitivitat, la sostenibilitat i la innovació són indispensables, com també tenir persones preparades i amb vocació de futur. Aquesta és una responsabilitat compartida que necessita la implicació de tota la cadena de valor: pagesos i ramaders, empreses industrials, centres tecnològics, universitats, emprenedors, inversors i administracions.
Generar, retenir i atraure talent és determinant per mantenir la competitivitat del territori i en això són claus el paper de la Universitat de Lleida i el futur Grau en Ciència i Enginyeria de Dades.
També és essencial la capacitat d’atraure inversions, una tasca que desenvolupem mitjançant l’Oficina Invest in Lleida. Actualment, acompanya 25 projectes empresarials amb una inversió potencial de 213 milions d’euros. Paral·lelament, impulsem amb la Generalitat diverses infraestructures com el futur polígon de Torreblanca o la terminal intermodal de mercaderies, que reforçaran la posició logística de Lleida en els propers anys. A més, l’estratègia transformadora de Lleida aposta per la projecció internacional. Per això, en el marc de l’Agrobiotech, la Paeria ha impulsat una trentena de reunions bilaterals entre empreses lleidatanes i representants consulars i diplomàtics de més de vint països, de visita a la ciutat amb motiu de la segona Trobada Consular.
Lleida mira el món i el món mira Lleida i les oportunitats que ofereix per un futur sòlid ple de prosperitat.