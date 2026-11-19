Immigració i política a Lleida
Professor de la Universitat de Lleida
Últimament, s’ha detectat un augment considerable i preocupant en la instrumentalització de la immigració dins del discurs d’alguns partits polítics locals. En aquest sentit, els assumptes relacionats amb el col·lectiu migrant en general, i molt especialment amb el col·lectiu musulmà, s’han convertit en un recurs recurrent en el debat públic a Lleida. Aquesta utilització es fonamenta, d’una banda, en interessos partidistes i electoralistes i, de l’altra, en el desplegament d’estereotips i prejudicis basats en relats alarmistes que no es corresponen amb la realitat social i econòmica del territori. Aquesta tendència genera una profunda preocupació no només entre les comunitats d’immigrants, sinó també entre totes aquelles persones i entitats que segueixen de prop l’escenari polític lleidatà i vetllen per la convivència i el respecte mutu.
Cal recordar que la immensa majoria de les persones que migren ho fan per la necessitat de buscar una vida i un futur millor, amb la voluntat d’integrar-se, treballar i arrelar de manera permanent en la nostra societat. Lluny de les mefistofèliques projeccions de certs discursos, la realitat demostra que la seva aportació és fonamental per al desenvolupament de la ciutat i de les comarques de Ponent.
En aquest sentit, Lleida destaca per ser un pol d’acollida rellevant que genera oportunitats, ocupació i dinamisme econòmic. Amb una taxa del 23% d’habitants nascuts a l’estranger, Lleida supera la mitjana d’altres potències o països receptors com els Estats Units, el Regne Unit o Alemanya (situats entre el 15% i el 20%). A més, l’impacte laboral d’aquest col·lectiu és indiscutible: gairebé dos de cada tres immigrants en edat de treballar ho fan activament, arribant a representar el 26% de l’ocupació total a la demarcació —una proporció considerablement superior a la de molts entorns europeus.
Així doncs, queda palesa la contribució positiva de l’arribada i instal·lació de la població immigrant. La seva participació directa en el mercat de treball reactiva sectors clau de la nostra economia (molts dels quals pateixen un dèficit crònic de mà d’obra autòctona i requereixen tasques d’alta exigència física) i, alhora, garanteix la sostenibilitat del sistema del benestar. Les seves cotitzacions a la Seguretat Social són indispensables per a mantenir els serveis públics i assegurar el pagament futur de les pensions dels nostres jubilats.
Tanmateix, a determinats sectors polítics sembla no importar-los l’evidència de les dades ni el valor de la cohesió social. Per a aquestes opcions, el més fútil és el benestar comú i el més prioritari és la devaluació de l’altre: deshumanitzar, menysprear i assenyalar col·lectius vulnerables amb un únic propòsit pragmàtic, que és la captació de vots i la conquesta de quota de poder als governs locals i territorials.
No ens podem permetre normalitzar una estratègia política basada en la divisió. L’objectiu col·lectiu de tota la ciutadania ha de ser centrat en la construcció d’un futur pròsper i inclusiu per a les futures generacions, on es garanteixin els drets i deures i oportunitats de tothom. Lleida no necessita discursos d’odi ni de confrontació; al contrari, necessita polítiques d’integració reals i de respecte per evitar la consolidació d’una societat cada vegada més desigual, fragmentada i crispada.