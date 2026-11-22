VOX (i el PP?): adeu a les pensions
Les propostes de VOX per a les properes eleccions generals apunten a una dràstica reducció de les pensions. En primer lloc, una base pública reduïda i la participació dels treballadors en el finançament de les pensions. En segon lloc, el sistema de repartiment se substituiria per un de mixt de capitalització, amb aportacions voluntàries a un fons d’inversió per complementar la pensió pública. En tercer lloc, l’Estat en garantiria una part i la resta dependria del capital acumulat al fons.
Desapareixerien o es reduirien les cotitzacions per contingències comunes —el 23,6% a càrrec de l’empresa i el 4,7% del treballador— i les pensions disminuirien, l’Estat no aportaria ni un euro més del que es recaptés.
La pensió dependria de l’aportació estatal, limitada a les cotitzacions mínimes, i dels rendiments del fons. Amb aquest model, s’eliminarien les transferències públiques i la reducció de les pensions seria diàfana i irreversible.
Què passaria amb els treballadors amb salaris baixos que no poguessin aportar al fons de capitalització? Gairebé no cobrarien pensió. Les pensions perdrien el caràcter universal i obligatori reconegut a l’article 50 de la Constitució de 1978 i quedarien en mans del mercat financer, sense garantia de rendibilitat i amb riscos del tot inacceptables.
Qui gestionaria aquest fons d’inversió? Una empresa privada? Qui en garantiria la gestió? I si la gestió fos inadequada o l’empresa fes fallida? Hi ha massa riscos per garantir un dret social i públic com les pensions.
VOX afirma que el sistema actual de repartiment ha fet fallida. La liquidació del pressupost de la Seguretat Social del 2025 es va tancar amb un dèficit de 7.387 milions d’euros, el 0,4% del PIB. El sistema està en fallida? Són les pensions les culpables del dèficit públic de l’Estat? La resposta és rotundament no.
La millora de l’ocupació ha fet créixer el nombre d’afiliats. La ràtio per pensionista és de 2,28.
Les transferències de l’Estat a la Seguretat Social van ser de 47.815 milions d’euros el 2025. Només al voltant del 15% es va destinar a les pensions contributives. La major part va finançar les pensions no contributives i altres prestacions socials, com les vinculades a l’ingrés mínim vital.
Afirmar que el sistema de repartiment està en fallida és una irresponsabilitat total.
Davant d’aquest escenari, cal defensar i reforçar el sistema públic de pensions i garantir-ne el caràcter universal, suficient i segur.
Exigim: Mantenir i reforçar el sistema de repartiment, amb garanties públiques suficients i sense traslladar als treballadors el risc dels mercats financers.
Garantir pensions que permetin viure dignament, amb una pensió mínima equivalent a l’SMI.
Actualitzar les pensions d’acord amb l’IPC real.
Garantir els recursos necessaris per sostenir el sistema públic amb una fiscalitat més justa, en què les grans fortunes i corporacions contribueixin segons la seva capacitat econòmica.