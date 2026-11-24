Per una bona vida
Teòleg, Escriptor i Professor
Serà veritat que la salut és més un estat espiritual que no pas un fet biològic? En realitat, tothom cerca la fórmula de la vida millor, però es pot predir la longevitat? Què significa la paraula de Jesús quan afirma que ell ha vingut perquè els humans tinguem vida a desdir? (Jn 10,10) Mirava de trobar una resposta prou adequada visitant de nou el programa Redes de l’inefable Eduard Punset (+2019), en què entrevistava la investigadora en bioquímica i fisiologia Mónica de la Fuente (1951), qui explicava com, analitzant l’estat del sistema immunitari, es pot predir la longevitat que assolirà una persona; atrevint-se a donar alguns consells bàsics per assolir una edat biològica que auguri molts anys de vida amb bona salut.
Primer, cal distingir entre edat biològica i cronològica, la que marca el calendari. En canvi, l’edat biològica sí que pot variar i una persona pot tenir en un moment una edat biològica de seixanta i, l’any següent, de trenta, perquè l’edat biològica diu com un es troba i a quina velocitat s’està produint el procés d’envelliment.
Segon, fomentar les emocions i sentiments positius, mentre es deixen enrere els negatius. La salut depèn del que està fent i sentint el sistema nerviós. Sentir-se bé amb un mateix i viure feliç millora el sistema immunitari. Totes les emocions positives repercuteixen en mantenir-lo en millor estat de manera que, arribat el moment, podrà defensar l’organisme molt millor, repercutint en una millor salut. Les emocions negatives, per contra, generen l’efecte contrari, perquè són capaces de destrossar la salut de cos i ment. Atenció al cortisol!
Tercer, la salut no és un atzar, ni una genètica, ni una casualitat, sinó que es troba a les mans de cadascú. La fórmula de la joventut mostra que, de mitjana, el vint-i-cinc per cent de la salut recau en els gens, però la resta, el setanta-cinc, recau en la responsabilitat de la persona: els hàbits de vida com dormir, l’exercici, les relacions socials. Després, l’ambient, la contaminació, els sorolls, la natura. Fins i tot el que un menja, natural, no processat, sense que hagi de ser molt sofisticat. En condicions normals, la persona és responsable del propi estat de salut que manté, de quant pugui arribar a viure i amb quina qualitat de vida.
Quart, la bona vida no és per a res una vida bona. Una existència sedentària, còmoda, pacífica, tranquil·la i relaxada, sense haver d’enfrontar-se a res, resulta que no és gens positiva. Al contrari, cal mantenir reptes, proposar-se noves metes i petits estressos que provoquin que l’organisme generi defenses, que prepari el cos per a viure i defensar-se d’un estrès més fort, que més d’hora que tard arribarà. Si una persona mai se sotmet a cap situació mitjanament estressant, ni emocionalment o física, acaba per no generar les defenses suficients per a mantenir un sistema immunitari jove.
La majoria de les malalties tenen una base inflamatòria, perquè aquesta és la resposta del sistema immunitari davant d’una infecció. Ara bé, quan aquesta inflamació no es controla per si mateixa, acaba degenerant en una malaltia. Aleshores, amb un sistema immunitari mal regulat s’accelera l’envelliment i augmenten les patologies de tot tipus. Per contra, estudis en persones centenàries demostraren que aconseguien mantenir un bon sistema immunitari. Si es vol gaudir d’una llarga vida en salut, convé retenir la seva joventut en bona forma. En aquest camí, la investigadora en bioquímica i fisiologia Mónica de la Fuente acaba per donar alguns consells saludables bàsics i fonamentals, com ara evitar tòxics com el tabac, les medicines, les drogues i l’alcohol.