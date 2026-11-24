Renfe
arquitecta i cap de llista d’Alhora per Lleida al Congrés
Fa quaranta anys, quan estudiava a Barcelona, agafava el tren a Bell-lloc d’Urgell. Comprava el bitllet a la taquilla, veia passar trens de mercaderies i, per matar les gairebé quatre hores de viatge per Manresa i Terrassa, jugàvem a la botifarra.
Avui, aquell mateix trajecte continua durant gairebé quatre hores, però a més és una gimcana: canvis de tren no sincronitzats, trams en autobús, esperes. I l’estació ja no té taquilla, ni mercaderies, ni gairebé ningú. És una estació fantasma.
Qualsevol que visqui a Ponent en podria explicar una de semblant. Per la línia de la costa, anar de Lleida a Barcelona costa avui 148 minuts; l’any 2000 en costava 128. Aquest any hem vist l’R13 i l’R14 tallades per robatoris de coure entre Lleida i les Borges Blanques, i durant setmanes el tren s’acabava a Vinaixa i d’allà calia continuar en autobús fins a Reus o Sant Vicenç de Calders. Ens hem acostumat a llegir “servei alternatiu per carretera” com qui llegeix la previsió del temps. Renfe no és el tren de Lleida: és un tren que, quan pot, passa per Lleida.
No és mala sort. És un model.
Com a urbanista sé que la planificació mai no és innocent. La xarxa espanyola es va dibuixar com una roda amb Madrid al mig, no per raons de mapa ni de quilòmetres, sinó de poder. Ja amb els primers Borbons, els camins radials cap a Madrid es van convertir en una prioritat de l’Estat, finançada amb recursos recaptats arreu del territori. Després hi van arribar el ferrocarril, les autovies i l’alta velocitat. Segles de diferents tecnologies, però sempre amb el mateix dibuix. El corredor mediterrani, el gran eix que no passa per Madrid, ja figurava en la planificació ferroviària el 1987 amb l’horitzó de tenir-lo acabat l’any 2000. Encara l’esperem. Madrid ens vol perifèria.
I la perifèria es paga. Aquests dies s’ha publicat el primer inventari del despoblament: uns 1.200 nuclis buits o a punt de buidar-se a Catalunya. Primer tanquen la taquilla, després treuen les mercaderies i, al final, marxa la gent. Els nostres pobles no es buiden: els buiden. Qui avui viu en un poble de Lleida sense tren, amb un bus de tant en tant i amb carreteres que fa dècades que reclamem, és un valent.
Ara bé: a Lleida tenim la prova que això no és cap fatalitat. La línia Lleida-Balaguer-la Pobla era una línia condemnada, que gairebé ningú no feia servir. El 2005 la Generalitat en va assumir la titularitat, tot i que els trens els continuava operant Renfe. Finalment, el 2016, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en va agafar l’operació. Les mateixes vies, el mateix territori, la mateixa gent. El 2015, l’últim any amb Renfe, hi van viatjar 60.205 persones; enguany ja ha superat els 500.000 viatges, un rècord històric, amb una puntualitat que voreja el 99%. Al Pla d’Urgell, a l’Urgell, a la Segarra, estacions oblidades. A Balaguer, trens plens. La diferència és qui mana.
Per això Alhora ha registrat al Parlament una iniciativa legislativa popular perquè els serveis de Rodalies només els pugui operar una empresa pública íntegrament de la Generalitat. Ni Renfe, ni l’empresa mixta pactada amb el Ministeri, on Madrid conserva el control. Aquesta empresa mixta no és un traspàs: és la manera d’evitar-lo. La Generalitat podia haver dit fa anys “això ho porta Ferrocarrils”. No s’hi ha atrevit mai. Nosaltres sí. Fora Renfe no és un eslògan: és la lliçó de la Pobla aplicada a tot el país.
Perquè Catalunya no és la perifèria de ningú. És un país que necessita Lleida: la nostra aigua, la nostra energia, els nostres aliments, el nostre territori. Sense Lleida no hi ha país, només una àrea metropolitana. I un país que no cuida el seu rebost passa gana.
El 29 de novembre hi ha eleccions al Congrés. Alhora hi anirà a dir que no: no a les engrunes, no a les empreses mixtes, no a continuar sent la perifèria de Madrid. Perquè només quan sapiguem dir que no a Espanya podrem ser el centre de nosaltres mateixos.