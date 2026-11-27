Pablo i Manuel
Benvolguts Pablo i Manuel, com esteu? Imagino que tristos perquè els vostres cognoms rimen amb “trena” i aquest és el lloc on no heu pogut portar el president Carles Puigdemont. Us hi heu esforçat, heu dedicat els millors anys de la vostra vida a aconseguir-ho, però la cosa no ha acabat de sortir bé. En la vostra Espanya dels cigarrales amb vedat, dels homes vestits de verd que van de cacera amb corbata, i dels concursos de tiro al pichón que sortien a la secció de societat de la revista Hola (sempre guanyava Elena Cué), vosaltres sereu els caçadors amagats darrere un tronc que no han pogut disparar al cabirol. Però no patiu perquè al Madrid de la villa y corte tindreu els entrepans de calamars i la cua de bou pagats a tot arreu. Allà se us estima i se us admira.
A la vida no sempre surt tot bé. Us heu passat anys comprant artefactes ACME i posant trampes, però cada cop que el teníeu a tocar, el correcamins us feia un bip-bip i us estampàveu contra la paret. Desgraciadament per vosaltres, el president Puigdemont tornarà ben aviat a Catalunya i només us quedarà continuar esperant l’arribada del nou catàleg d’ACME. No sé si ja sou padrins, però els vostres nets segur que riuran si els ho expliqueu amb mitjons a les mans, fent putxinel·lis.
Algú podria dir que sou la viva imatge de la derrota, però no us flagel·leu, no en feu cas. Ja sabeu, el més important és jugar i participar, i vosaltres hi heu participat molt i amb ganes. Hi ha qui ajuda a millorar la vida de les persones, com els dentistes, i hi ha altres professionals que tenen el poder d’infligir sofriment als altres, com els jutges. Vosaltres heu triat amb integritat, transparència i dretura, sense amagar-vos, i això se us ha de reconèixer. En canvi, el president Salvador Illa va dir i repetir que “no va a haber amnistía ni nada de eso”, i mireu-lo ara, sembla el Mandela català i rebrà Puigdemont al Palau de la Generalitat; mentre que un altre il·lustre socialista, el president Pedro Sánchez, considerava Puigdemont un pròfug i volia portar-lo a Espanya per jutjar-lo. Ara, amb unes eleccions a tocar, es congratula de l’aplicació de l’amnistia i del retorn del president de la Generalitat. Estimats Pablo i Manuel: a vosaltres no se us podrà acusar de falsos, cínics o hipòcrites. Com a mínim sou honestos.