En una mente adolescente

No hay que llamarse a engaño. Las cosas son como son, y resulta cierto que la Pixar es un gigante de la animación que sorprende por su fuerza creativa y una técnica que alcanzó cotas admirables con aquel genio que ejercía de productor ejecutivo de la casa llamado John Lasseter, que logró impresionarnos a partir de cortometrajes extraordinarios –recuerdo el maravilloso trabajo de For The Birds–, que hizo que Pixar se convirtiese en indiscutible, tuteando con los todo poderosos estudios Ghibli de Hayao Miyazaki. Sin él, la cosa sigue funcionando pero a otro ritmo, un tanto falto de aquella magia de títulos como Toy Story, Los increíbles, Buscando a Nemo, WALL-E o la obra maestra Ratatouille.Si en Del revés –ya sin Lasseter– la cosa salió bien por su originalidad y carácter intuitivo, mostrándonos el centro de mando cerebral de un niño, sus emociones a través de unos personajes muy acertados como son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira o el asco, trabajando y guiando a la criatura en cada uno de sus estados anímicos, ahora todo se complica, ya que Del revés 2 nos muestra a la protagonista Riley en plena pubertad –un momento complejo en el que van a aparecer pautas de comportamiento propias de la adolescencia–, un hecho que invita a presentar nuevos personajes en la trama para reforzar esa transición. De este modo, la película incluye a la envidia, el aburrimiento, la vergüenza y la ansiedad. Esta última, un torbellino, una montaña rusa de emociones que convierten a la mente en un verdadero caos ya que la ansiedad es verdaderamente la que todo lo distorsiona para desgracia de la alegría, la pieza que busca lo mejor para esa jovencita que comienza a tener pensamientos contradictorios, ya sea jugando al hockey, con sus amigas de siempre, con sus nuevas amistades o rivalizando. Sin duda, Del revés 2 intenta reflexionar sobre los comportamientos adolescentes, sobre los sentimientos de culpa o sobre ese deseo de ser aceptado, aunque todo cambie y que parte del equipo que cuida su mente tenga que vivir verdaderas odiseas para que recupere el sentido común.Que Del revés 2 entretiene está fuera de toda duda. Que la Pixar sigue siendo eficaz, es evidente. Pero tal vez está un poco huérfana de ese punto extraordinario de momentos inolvidables, y más decantada al estado emocional, a los conflictos que presenta una nueva etapa de la vida. De todos modos, es la excusa perfecta para llevar a los hijos a verla y, de paso, disfrutarla también los adultos.