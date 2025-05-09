Olvidable es poco

Creado: Actualizado:

El crítico y teórico cinematográfico francés André Bazin, uno de los más influyentes de la historia del cine, fundador junto a Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca de la prestigiosa revista Cahiers du Cinéma, en una de sus reseñas tituló: “Se estrena tal película”, y el texto lo resumió con una sola palabra: “¿Por qué?”. Esa palabra lo decía todo, lo resumía todo, la innecesaria manera de hacer un cine tramposo e inconexo, de usar y tirar, penoso y deficiente, que solo busca la taquilla fácil aún con todas sus carencias.

Tierras perdidas es una de esas películas que nos cuenta cómo una bruja, por encargo de una reina, se adentrará en lugares oscuros post apocalípticos plagados de seres raros y peligrosos para encontrar el modo de que la regente obtenga su deseo. En un viaje donde todo va sucediendo parcheado y con un ritmo desigual, le acompañará un curtido cazador conocedor de las amenazas que encierran esos lugares malditos.

Y ahí tienes a la pareja protagonista, sin química alguna, dentro de una historia que los fuerza tanto a atraerse como a despellejarse, con una Milla Jovovich que da la sensación de no saber muy bien qué hace ahí, en su rol de bruja sin vocación y menos contundente que en sus estelares apariciones en las entregas de Resident Evil, algunas de ellas dirigidas por su pareja Paul W.S. Anderson –que ahora se ha metido en adaptar una historia de George R.R. Martin, popular gracias a sus novelas Canción de hielo y fuego, que dieron lugar a la exitosa serie televisiva Juego de tronos–, aunque me da que el original tiene poco que ver con esta adaptación al cine de una de sus novelas cortas, ya que causa extrañeza que un autor como él sea tan descuidado hilvanando una trama sin sentido que quiere funcionar utilizando todo lo que le viene a mano como la religión, la licantropía, la brujería, el western y criaturas que devienen familiares de otras propuestas fílmicas. Junto a la Jovovich, un Dave Bautista con mucho músculo pero limitadísimo como actor.

Si hablamos de divertimento al estilo de Solomon Kane, Van Helsing, Jonah Hex, incluso la disparatada Abraham Lincoln: Cazador de vampiros, su consigna era la de entretener y a su modo lo lograban, pero Tierras perdidas ni siquiera es una película de manual porque carece de gracia y no tiene ni buena apariencia de videojuego, porque si lo fuese, sería aburrido.

Quizás algunos se lo pasen bien de todos modos, pero eso sí, por mucho que uno sea bastante analógico –cómo pasa el tiempo– pienso con referencia a esta película que olvidable es poco.