Cena para dos… o más

Creado: Actualizado:

Sin querer ser grosero, el título original en italiano FolleMente, aunque lo pueda parecer, no tiene nada que ver con el sexo. “Folle” es loco en italiano, igual que “folla” es multitud, pero resulta curioso que las primeras escenas sean acerca de qué tipo de preservativo llevará a una cena para dos un hombre separado con hija adolescente, aconsejado por cuatro personajes que habitan en su mente y sugieren y opinan sobre lo que debe y no debe hacer en esa primera cita, algo que también le ocurre a la mujer que lo ha invitado a su apartamento y se guía por cuatro mujeres que también viven en su cerebro y marcan los pasos a seguir.

Cada personaje tiene su espacio en la cabeza de ambos, lanzados unos y otras, románticos y románticas, lógicos y lógicas, y con experiencia los que faltaban, para cerrar ese puzzle mental que forma la columna central de esta comedia que ha arrasado en Italia y que seguramente será objeto de algún remake, como le sucedió a Perfectos desconocidos, también de Paolo Genovese, adaptada en 26 ocasiones –una de ellas, firmada con éxito por Álex de la Iglesia–.

Lo cierto es que es imposible no nombrar a la magnífica película de animación Del revés creada por la Pixar, donde se utilizan personajes que dirigen desde un centro de control cerebral la forma de pensar y cada acto que realiza una adolescente.

LocaMente va de lo mismo, pero en plan adulto, con las sandeces que cometemos los adultos, con dudas, con momentos brillantes que han afilado esos seres que mueven los hilos de conducta entre un hombre y una mujer que no se conocen pero que se quieren conocer. Genovese nos presenta una película con momentos divertidos, diálogos chispeantes y con gracia unos, simples y descarados otros, situaciones de aproximación, de diferencia de posturas frente a la vida, o de forma de ser entre un hombre y una mujer, siempre alternando conversaciones y sensaciones de ambos con las que protagonizan esos consejeros mentales que también tienen sus disquisiciones, sus comentarios inteligentes o estúpidos, y con más de un tópico que el realizador no ha dudado en incluir en esta comedia.

LocaMente

Se habla mucho. Incluso hay momentos en los que se amontonan frases. Todos dicen la suya para que Piero (Edoardo Leo) y Lara (Pilar Fogliati) acaben como deseaban desde el principio en una película donde lo mejor son los secundarios que ponen sal y pimienta a los momentos sosos de esa naciente relación amorosa. Un título muy correcto que distrae y nos quiere mostrar cómo pensamos las cosas y cómo intentamos llevarlas a cabo.