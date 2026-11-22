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Película fría, trágica y descriptiva, tanto en su contexto como en la expresión de un personaje que teje con oficio y capacidad actoral la actriz alemana Sandra Hüller dentro de un drama de corte histórico que expone una sociedad patriarcal y cruel en un tiempo donde la religión, los prejuicios y la turba enardecida y estimulada por las rígidas normas coartaban la libertad del ser humano.

Rose es una mujer que se hace pasar por un hombre, y que después de diez años luchando en la Guerra de los Treinta Años en el siglo XVII, regresa a un lugar recóndito, a una pequeña aldea para reclamar una granja y unas tierras. Allí, escondiendo su naturaleza de ser una mujer, con la afirmación de que el lugar que ocupa le corresponde, se va ganando la aceptación de las gentes del lugar, y acciones como la defensa ante el ataque de un oso, integrarse en la iglesia, transformar una granja en ruinas en un lugar habitable y su fuerza de decisión trabajando la tierra, logran ese cierto respeto ante gentes humildes temerosas de casi todo.

Rose lleva pantalones porque se siente cómoda con ellos, adquiere hábitos masculinos, su cara está marcada por los desastres de la guerra y una cicatriz le cruza el rostro, y esa bala que la hirió siempre la lleva colgando como un amuleto. Su autonomía se ve trastocada cuando debe aceptar una de esas leyes de matrimonios concertados como si de un negocio se tratase y acepta a Suzanne, una joven triste que secretamente se encuentra embarazada. Esto puede ser una liberación pues ambas respetan un secreto compartido, pero también es una amenaza en el caso de que la verdad aflore en esa ambigüedad de convivencia que la ley no entendería.

Con un blanco y negro de bella composición, como aquellas películas de Dreyer, el paisaje se aferra a ser un personaje más en esta historia que una voz en off nos va narrando hasta llegar a esa rigurosa descripción de la fatalidad de un tiempo que adquiere una conmovedora profundidad descriptiva por remarcar unos hechos tan radicales como coaccionantes de una época gris.

Rose cometió errores en un tiempo salvaje formando parte de la soldadesca, pero lo que la llevó a ser señalada fue el hecho de ser una pieza discordante en una sociedad represiva en tiempos en que la justicia estaba en manos de un Dios siempre ausente, y en que la ignorancia era incapaz de dejar vivir al margen del rebaño.

Rose

Es, sin duda, una película seca, árida en mostrar los sentimientos, con esa aura y atmósfera reaccionaria que perteneció a un periodo triste e implacable de tiempos pretéritos, tiempos que cualquier persona de libre pensamiento rechaza tanto de un pasado atávico como de la sombra de un presente que amenaza con nefastos estigmas hereditarios.