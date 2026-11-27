Creado: Actualizado:

La cineasta francesa Marion Le Corroller se ha estrenado en el largometraje con Sanguine, una tremenda historia encuadrada en lo que se denomina Body Horror, o esas películas en torno a las transformaciones físicas, a las mutaciones y a los cambios que sufre el cuerpo de un modo aterrador, y con ella ha logrado el Premio a la Mejor Película en el festival de Sitges.

Le Corroller coloca en el eje central de esta compleja historia a una joven y vocacional médica residente en prácticas en el servicio de urgencias bajo la intransigente mirada de una doctora brillante pero férrea. Ahí es donde la historia se centra en el agotamiento, en un estado de trabajar al límite de las capacidades de la joven Margot, de ese sistema absorbente que desquicia, pero la película va mucho más allá cuando Margot comienza a sentir las extrañas y atroces patologías de sus pacientes, alteraciones físicas desagradables que la llevan a intuir que algo desconocido está cambiando a los que padecen tales anomalías.

Ya desde el principio, una escena aparentemente normal en un burger, donde el empleado del mes se arma de paciencia ante un cliente exasperante, se convierte en un acto feroz que asombra por su violencia. De este modo, la directora francesa ya deja muy claro que el espectador va a asistir a escenas en extremo sangrientas, sin filtros. Transforma lo que parece ser una reivindicación en contra de la explotación laboral, al manejo abusivo de las piezas frente al trabajo, en algo más descarnado, en un estudio macabro absolutamente desatado, donde la repulsión es expuesta con detalle, como ya vimos en La sustancia (2024) de Coralie Fargeat, aunque Sanguine vaya por derroteros de denuncia dirigidos a esta sociedad que en el plano laboral se nos está yendo de las manos, incluso forzando ramificaciones sobre otras disquisiciones que quedan un tanto desdibujadas al mostrarlas de un modo disperso y con poca profundidad. Sin embargo, en su tramo final, Sanguine eleva el caos a límites extremos e intensos, a una recreación de un ser transformado que bascula entre la genialidad y la demencia.

Sin duda, la película técnicamente es dinámica y potente. Algunos planos son verdaderamente escalofriantes y la fotografía de Guillaume Schiffman compone una atmósfera inquietante que sabe combinar los momentos cotidianos que tan solo sufre su protagonista en las metamorfosis que va notando y que resultan ser tan cambiantes como su propio carácter.

El largometraje Sanguine hará las delicias de los aficionados y entendidos en el género, y porqué no decirlo, causará una sensación de desasosiego permanente en los que no estén acostumbrados a títulos tan viscerales como lo es este que, por cierto, en su discursiva global, no augura nada bueno.