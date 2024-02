Creado: Actualizado:

JAZZ

Grupo: Alba Pujals Quintet.

Sala: Espai Orfeó.

Fecha: 27 de enero

★★★★✩

Me lo han leído muchísimas veces en esta columna de crítica musical. Encuentro maravilloso acudir a conciertos a ciegas y (casi) descubrir in situ a artistas desconocidos para uno, comprobando que constantemente surgen nuevos valores frescos de enorme talento en cualquier estilo y que nos garantizan que esto del negocio musical no se agota nunca. Pues bien, la historia se ha vuelto a repetir habiendo acudido sin información previa a escuchar a la multi instrumentista y cantante nacida en Terrassa Alba Pujals, al frente de su quinteto. El tino del Espai Orfeó a la hora de programar se nos antoja máximo, como lo viene demostrando desde hace tiempo habiéndose convertido en otro de los enclaves de la música en vivo de nuestra ciudad, celebrando estos días, precisamente, sus diez años de andadura y de servicio cultural a los ciudadanos. Pues lo dicho, placer sumo al descubrir el enorme talento que atesoran esta pléyade de músicos jóvenes magníficamente formados y que, pese sus cortas edades aún, muchos ya se han aventurado allende nuestras fronteras para conocer mundo y compartir escenario y grabaciones con profesionales de otras latitudes. En el caso de Pujals, Estados Unidos, donde estuvo un tiempo asentada mientras estudiaba en la prestigiosa Juillard School of Music, o compartiendo experiencia vital y educativa en Holanda, junto a Irene Reig, Xavi Torres y Giuseppe Campisi, saxo alto, piano y contrabajo, respectivamente, compañeros de este quinteto que hoy nos ocupa. Su actuación de hace unos días nos encantó, con una sección rítmica masculina que dio cobertura impecable a los fraseos solistas de trombón o saxo (eventualmente también de flautas traveseras) que estas dos féminas tremendas compartieron juntas, pero no revueltas, y que pusieron de manifiesto que, cada vez más, la mujer está superando tiempos pretéritos del jazz donde solo les era reservado el papel de cantante o, en el mejor de los casos, de pianista con voz. Ahora, es brutal verlas tocar otros instrumentos, otrora masculinizantes, y hacerlo con una seguridad y empoderamiento notabilísimos. Todos juntos presentaron Apologia, el estupendo álbum de debut como líder y compositora de Alba Pujals que nadie debería perderse.