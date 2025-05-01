Exponencial

Creado: Actualizado:

Los conciertos que cada año organiza el Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, con motivo de su fiesta mayor, suelen saldarse con un muy buen número de asistentes que apuran estos momentos especiales de ocio musical antes de enfrentarse a los próximos exámenes del fin del curso universitario, o de la selectividad, en el caso de los alumnos de enseñanza media que también se apuntan de forma masiva. Este 2025, ha contado con un muy buen cartel de artistas emergentes y DJs, y si el año pasado se programó con gran éxito a los Figa Flawas, grupo de moda, absolutamente, este año no ha sido menos presentando como cabecera del elenco a Julieta, compositora y cantante de pop electrónico surgida hace un par o tres de años con una fuerza y presencia extraordinarias. Dejo para mi próxima reseña a nuestro querido Lluís Sánchez, gran triunfador de la última edición del reality show musical Euforia, que actuó de telonero principal de la rubia cantante barcelonesa, de nombre real Julieta Gracián Sales. El festival, repito, fue un auténtico éxito, con varios miles de espectadores disfrutando de lo lindo con los diversos espectáculos programados, y gracias también a la magnífica organización del Consell, con Miquel Anguera al frente, y un control impecable y organizadísimo de los accesos y desarrollo, que no registraron incidencia alguna. Bien, por lo que respecta en concreto a la actuación de la principal estrella del cartel debo confesar que supe de ella, por primera vez gracias a un documental 30 minuts de la cadena pública catalana, donde aparecía junto a Bad Gyal, y la hermana de esta, Mushkaa, en un interesante ejercicio para explicar e ilustrar las últimas y existosísimas apariciones de estas pujantes artistas de la música electrónica urbana quienes, al margen de su incuestionable impacto musical y mediático, se están constituyendo en auténticos modelos en lo estético, ya profusamente imitados por muchas adolescentes de nuestro país. Mostró una fuerza escénica inusitada, con música electrónica pregrabada y el acompañamiento brillante de un grupo de bailarinas que flanquearon con sus evoluciones a la joven diva durante casi todo el show. He quedado gratamente impresionado viendo en primera persona la forma de hacer de Julieta en vivo y cómo suenan sus composiciones, amén de la respuesta entregada de la pléyade de fans presentes que, como pude comprobar, aumenta exponencialmente día a día, no cejando ni un instante de corear y bailar TODAS sus canciones de forma entregadísima. La actuación no rebajó su octanaje musical ni un instante mientras sonaban y se bailaban de forma frenética, una tras otra, una colección de hits de su propia cosecha compositiva, que acumulan cientos de miles de escuchas en las principales plataformas de música en línea. Son ya tres álbumes, varios EPs y singles, la lustrosa y febril obra original que Julieta, currante ímproba donde la haya, los que ha acuñado desde 2022, para disfrute continuo y admiración de una legión creciente de fans, a la que me acabo de unir…