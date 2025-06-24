¡¡Extáticos!!

Creado: Actualizado:

La intensa segunda jornada de esta exitosa edición 2025 del Magnífic Fest, patrocinado por la cerveza Magna de San Miguel, registró un par de números musicales excelentes que mantuvieron el programa nocturno a muy alto nivel artístico. Nos referimos, por supuesto, a los conciertos respectivos de la cantautora ubetense Zahara y del trío madrileño Sexy Zebras, que atrajeron y divirtieron a partes iguales a un numerosísimo público festivalero, que ya había calentado motores, y de qué manera, con los shows de los Mikels, a saber, Erentxun e Izal, con electrizantes intervenciones ambos, en su condición de cabezas de cartel. Pues bien, no cabe duda alguna que María Zahara Gordillo Campos, de nombre de guerra Zahara –nunca mejor dicho–, fue otra de las grandes protagonistas de la noche, con su explosiva presencia y una no menos sorprendente fórmula artística, a medio camino entre el pop-folk indie y una música de protesta de última generación. A partir de una puesta en escena con acento minimalista pero con una luminotécnica provocadora aunque de gran impacto visual, la compositora e intérprete andaluza vino a presentarnos Lento Ternura, su disco más reciente, trufado de temas de otros álbumes de su ya prolija trayectoria, polémicos o no tanto –vete tú a saber, pues hay opiniones para todos los gustos– como Santa, Pareja tóxica, Puta o su secuela Reputa. Con todo ello, el contraste intenso entre su voz suave, casi infantil, y esas letras suyas llenitas de cítica social y género militante, su actuación observó una carga emocional muy, muy, potente, incluso cuando interpretó un tema sentada en un urinario portátil y en plan rompedora, que lo es y mucho... Como no pudo ser de otra manera, conociéndola, el impacto para el público fue tremendo y nos agradó mucho poder verlo in situ y ahora explicarlo. Aún con el cuerpo en modo extático y tratando de recuperar el aliento, saltaron al escenario Sexy Zebras, con su característica energía explosiva y actitud desbordante. El trío, bien conocido por sus directos imprevisibles y salvajes, no defraudó en absoluto. La audiencia se entregó completamente y sin ambages, a su ruidosa y rebelde propuesta, formando una ola imparable que acabó convirtiendo su actuación en una, si no la más, energética de la noche. A base de temas de varias de sus entregas discográficas, como Calle liberación, La palmera o Bravo, su espéctaculo power-pop fue una auténtica descarga de adrenalina que puso el colofón más brillante posible a una jornada inolvidable, que se completó con la presencia del destacado DJ asturiano Isaac Corrales, haciéndose con las riendas para un final de fiesta bailón a tope, pensado para poner a prueba a los noctámbulos más resistentes, que los hubo y bastantes.