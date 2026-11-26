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Una de las propuestas más singulares de esta edición del Jazztardor fue, sin duda, el encuentro sobre el escenario de la sala 2 del Auditori Enric Granados de la Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior (OCCI) y el Algans Jazz Trio. Una iniciativa que se apartó de los formatos habituales del festival para explorar un territorio de especial atractivo: el diálogo entre la escritura orquestal de tradición clásica y la libertad expresiva del jazz. Bajo la dirección de la violinista Marta Rosselló, la formación interpretó African Suite, del pianista y compositor sudafricano Abdullah Ibrahim –nombre adquirido tras abrazar la religión musulmana en los setenta–, y con los arreglos de Daniel Schnyder para trío de jazz y orquesta de cuerda. Xavier Algans al piano, Pepo Domènech al contrabajo y Ricard Grau a la batería aportaron, con habilidad y muy buen tino, el pulso, la flexibilidad y la capacidad improvisadora propias del lenguaje jazzístico, mientras las cuerdas de la joven OCCI ampliaban el horizonte sonoro con frescura, espontaneidad y una sugerente variedad de matices. El principal atractivo de la propuesta residió en la convivencia de dos universos musicales que, pese a sus diferentes tradiciones, comparten una misma vocación por el color, la emoción y la construcción melódica. Lejos de una simple yuxtaposición de estilos, el resultado fue una auténtica conversación musical, en la que el rigor de la escritura camerística y la espontaneidad del jazz encontraron espacios de complicidad y enriquecimiento mutuo. Una conjunción que exigió de los intérpretes sensibilidad, escucha y una notable capacidad de adaptación. La elección de Abdullah Ibrahim adquirió, además, una especial dimensión emotiva tras su fallecimiento, el pasado verano, a los 91 años. Figura esencial del jazz sudafricano e internacional, Ibrahim –también conocido como Dollar Brand en sus años estadounidenses y europeos– desarrolló un lenguaje inconfundible, en el que confluyen las raíces africanas, la espiritualidad y los ecos del góspel junto a la tradición hard bop, aunque sin olvidar su dimensión como expresión identitaria y memoria de un país marcado largamente por el apartheid. En definitiva, una apuesta de riesgo, sensibilidad e inteligencia artística que confirma que el jazz sigue siendo un territorio abierto a la exploración, y, sobre todo, una experiencia que merece continuidad, pues el excelente trabajo de músicos, como los de ambas formaciones oficiantes, demostró que esta colaboración, lejos de quedar como una anécdota excepcional, debería servir de punto de partida para nuevos encuentros entre formaciones y lenguajes estilísticos diversos. Una posibilidad de enriquecimiento musical que nuestro mejor festival haría bien en seguir explorando para abrir perspectivas especialmente estimulantes en futuras ediciones.