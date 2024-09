Creado: Actualizado:

Em trobo com tantes altres vegades en un banc del Santuari del Sant Crist de Balaguer. Uns minuts abans havia encès dos ciris demanant el miracle que la ciència encara no procura. Un és per l’esposa d’un amic que pateix una dolorosa malaltia i l’altre és per l’amic que pateix l’immens dolor de veure com s’enfonsa el seu món més proper. Assegut allí i, escoltant els cants d’una salve, reflexiono en el silenci i el recolliment del moment. El meu pare em va inculcar una fe que més enllà del precepte i la jerarquia, espera de nosaltres el comportament en la compassió, la generositat i sobretot en la justícia envers els altres. Quan arribava al Santuari, vaig escoltar les declaracions del president de la Conferència Episcopal Espanyola, justificant els càntics d’un alcalde que no mereix anomenar-lo. En la notícia varen reproduir els càntics. No m’ho podia creure. Vaig pensar en l’esposa, la mare i potser, no ho sé si en té, amb les germanes i filles de l’alcalde. Les paraules de l’arquebisbe Argüello m’entristiren e indignaren a l’acompanyar-les amb la crítica sense pal·liatius al cineasta Pedro Almodóvar. Aquest defensa l’eutanàsia en el Festival de Venècia i ho fa amb un aplaudiment fervent d’un públic que necessita viure en el segle XXI. La preocupació de l’arquebisbe es produeix pel fet que una persona d’importància té la capacitat d’influir en la cultura i el pensament, promovent l’eutanàsia com una solució als problemes de la vida. Segurament no s’adona de la influència que ha tingut i té el prelat, en la prohibició als ciutadans de triar en llibertat. No s’adona que han prohibit durant anys la possibilitat d’evitar el sofriment en totes les seves variants. Durant anys, la compassió no existia per als malalts, al convertir en anatema els tractaments pal·liatius. Esgarrifa llegir les històries de les acabadores rurals que morien en la foguera o la presó. Avui, amb una legislació garantista contra l’abús, segueixen impedint la llibertat, ja no de la família, sinó del malalt. Llavors vaig recordar el meu pare dient: pensa amb flexibilitat, busca la saviesa en la curiositat, siguis amable, practica la gratitud, neda en el bon humor i comparteix amb generositat. Em vaig aixecar i vaig encendre un altre ciri per l’arquebisbe Argüello.