Creado: Actualizado:

En aquestes festes on les famílies es reuneixen en nombre de persones i emocions, hi ha de tot i per a tots els gustos. Menjant i bevent perpetrarem un atemptat a la salut, tot just uns dies després del dia estatal a aquest tan necessari i preuat desig. Les cues en les administracions de loteries són una mostra dels desitjos frustrats i de la nova adquisició, ja que la il·lusió també alimenta. No em diran que aquesta disbauxa no és una meravella per als sentits. És tan bonic, tan bo, tan il·lusionant, tant, tantes coses, que ho repetirem mentre puguem. En la nostra diversitat tradicional alguns es recolliran emocionats en la Missa del gall i depositaran un petó post Covid en la figura d’un nadó nascut de verge, en un lloc i en un dia desconegut per la història de veritat. La ciència no diu missa i per tant, cadascú és lliure de crear el món que més li convé o potser necessita. Només faltaria. Al museu Picasso de Barcelona una exposició dels artistes catalans a París De Mont-Martre a Mont-Parnasse, 1889-1914 ens mostra entre moltes altres meravelles una sèrie de quadres de Louis Jou titulat: Les sept péchés et les sept vertus que mostren l’ambivalència inequívoca entre el fruit prohibit i la inhibició imposada. Un dia és un dia i, en aquestes festes, l’oferta d’oci anirà des dels pastorets fins a les grans exposicions i mostres artístiques de tot tipus. Tot es compra i tot es ven, en l’aparador de llum i color d’unes festes que inviten a la reflexió i al recolliment, al mateix temps que a la desfermada passió de tots els sentits. Diguin el que diguin, són les festes per antonomàsia. Emociona veure cagar el tió a uns infants que contra natura creuen que un tronc fa el miracle d’aportar-los una simfonia de regals, només preludi del que vindrà, ara ja en festes doblades de Pare Nadal i Reis Mags d’Orient. Amb la lleial competència en qui fa el paquet més gros o els canalons més bons, repetirem any darrere l’altre les meravelles d’aquestes festes. Ho farem amb les noves tecnologies, noves estratègies de vendes, i nous productes, que amb el nom de Technological Appliances saturaran el nostre cervell. Els recomano l’exposició del CaixaForum de Lleida perquè imaginin un tió de l’any proper en forma d’impressora 3D.