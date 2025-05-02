Aparença i poc més
Cada dia i a tota hora, podem veure i sentir anuncis molt mal intencionats de propaganda governamental. De fet, i per poc que una persona intel·ligent n’analitzi el contingut, conclourà que no serveix per millorar el funcionament del país i, en canvi, no li costarà descobrir una total coincidència amb els lemes electorals del partit en el govern. Amb diner públic, ens venen, repetidament i fins a la sacietat, vàcua propaganda que només serveix per fer-se gratuïta publicitat política i partidista. La realitat entre els anuncis i els fets és tan estratosfèrica que, fins i tot, per ridícula seria còmica, si no fos pel fet que, a base de repetir que el govern governa i ho és per a tothom, hi haurà, per l’absència de contradicció, imprimació en el subconscient electoral. Si intenten recordar els anuncis de govern del minúscul president de la Generalitat anterior amb la trista realitat de l’actual, s’adonaran que només canvia, quasi imperceptiblement, el lema final de l’anunci. No és casualitat que la coincidència amb les respectives campanyes electorals sigui tan vergonyosa com indignant. Els socialistes han trobat en l’ús i abús d’aquest mètode un filó electoral i ves a saber si algun altre, utilitzant-lo arreu. Sorprèn, i no poc, veure com una ciutat com Barcelona envia missatges de ciutat per tot el territori de Catalunya. M’agradaria que algun diputat comprovés a quin publicista se li encarreguen aquestes campanyes tan poc útils per al país. Caldrà comprovar la coincidència o no amb els encàrrecs de les campanyes del partit en el govern. Govern de Barcelona, Govern de la Generalitat i Gobierno de España, acompanyats del lema electoral, són una repetició constant com si d’un mal perfum es tractés. Algú dirà que tota aquesta publicitat no contradirà la realitat que espanta d’un país que no funciona. En un país acostumat a veure desaparèixer milions d’euros de l’erari públic per la mala praxis dels seus governants, no s’estranyarà que el president Sánchez, hores i hores després de l’apagada general de tota la península ibèrica, asseguri que en cinc segons varen desaparèixer 15 mil milions de watts de potència elèctrica. Encara avui, i em perdonaran la broma, constatem pel caos creat que varen desaparèixer, però encara no sabem on varen anar.