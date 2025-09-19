Quina ràbia
Visc a les terres anomenades, per uns, de ponent i per altres, de la terra ferma. Desgraciadament hi ha qui sense complexos l’anomena, ja, la terra pudenta. La capital està bruta, molt bruta i deixada. No hi ha excusa. L’aigua, almenys a diferència del passat, és abundant i generosa. Els contractes de neteja, blindats per legislatures passades, han estat renovats. Obscurament vist, olorat i patit es manté el pitjor a un cost superior. El terra, ple d’excrements provinents d’una fauna totalment descontrolada i algun propietari que a base d’incívic comportament diari deixa molt rastre, és un mirall que només retorna el reflex de la incompetència. Les rates del cel i de la terra són majestuoses senyores de ca nostra. M’agradaria practicar allò del benaventurats els vells que no es queixen perquè els voldrà tothom. A despit de semblar un vell rondinaire, no puc deixar de manifestar el meu enuig per una realitat que només els carallots i els aprofitats s’entossudeixen a negar. Una realitat que, per insalubre, amenaça no tan sols els sentits, sinó la salut de les persones i les seves mascotes. Vaig caminant de casa a l’estació de tren, que paers d’un altre temps varen fer possible. En hora laboral, la imatge d’un altre país, que ja no és el meu, se’m mostra com una bufetada. Podria explicar la gimcana tercermundista del meu trajecte d’escassos vint minuts pel centre de la ciutat. No cal. Hom ho veu i hom ho pateix. Serveixi la imatge del nom de Lleida amb majúscules a les portes de l’estació. Una ONU d’aturats o pitjor encara, repeteixo, en hora laboral, mostren la nova imatge de la ciutat. En espera de l’AVE escolto una entrevista al llavors major Trapero i ara consolador policial i oficial del mal govern. L’entrevistador pregunta sense embuts. L’entrevistat respon veritats inqüestionables. Hi ha reincidents amb més de 100 delictes al carrer? Sí. Aquestes persones han fet modus de vida aquesta praxi? Sí. Aporta dades, percentatges i exemples sobre la delinqüència que haurien, per contundència matemàtica, de demostrar un resultat inqüestionable. Per contra en les següents preguntes i respostes i en defensa de les tesis oficials, el Sr. Trapero ens trampeja, suspèn en matemàtiques, excel·leix en mala política i bufeteja la intel·ligència dels ciutadans.