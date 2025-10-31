Mossos o...
Llegia a Segre les declaracions del Sr. Trapero, Director General del govern del Sr. Illa. En un temps aquest mosso era una cosa, avui al servei del màxim exponent de la repressió del procés, juntament amb Vox i el PP, n’és una altra. Al capdavant dels Mossos m’hauria d’inspirar confiança. No m’inspira res de res i, és així, pel seu comportament de blanquejador de la realitat. Assegura que Catalunya viu una etapa de tranquil·litat social, amb menys manifestacions i desordres públics que en els anys del procés. Afegia, posant en evidència el cinisme del col·leccionista de condecoracions, que les unitats de la BRIMO I ARRO estan reorientant-se a la protecció de la ciutadania. No la protegien quan ell era el comandant de la tropa? Són els lapsus mentals dels massa espavilats. Per contra, a la Sentiu de Sió, uns pacífics ciutadans es manifestaven en favor de la salut pública i ramadera de la comarca. Més mossos que manifestants feien acte de presència per “defensar” uns gripaus que s’afartaven de canapès a costa de la subvenció pública. Explicava que ja va passar el mateix en l’ocupació pacífica dels horts protegits a Santa Susanna, on un alcalde reincident pretén i està aconseguint destruir-los, amb la col·laboració llavors de més furgons de mossos que manifestants. Aquests dies hem vist com la tropa no deixava atansar-se, ni tan sols als propietaris de les explotacions, en el sacrifici salvatge de vedells. I dic salvatge, perquè ni el mètode, ni la forma, ni el fons i molt menys la praxi sanitària aconsella. La seva feina no era protegir la ciutadania, sinó evitar la transparència de la barbàrie d’un govern culpable. Culpable per la falta de previsió, per la falta de protocols d’actuació, per la falta de sensibilitat, per la falta de diàleg, per la falta del més mínim sentit de civilitat. Afirma que arribar als 25.000 mossos a Catalunya es notarà en la percepció de seguretat, on les xarxes socials no ajuden a donar-la. Deu ser que mostren la veritat? El cert és que aquest diari donava la notícia en primera plana que els ramaders de boví de la Noguera demanaven la vacunació urgent, perquè els cadàvers de molt lluny es traslladaven a Térmens. Ara, a més, ho faran a la Sentiu de Sió, si els deixem fer. Els joves ja canvien el nom de mossos per... quina pena.