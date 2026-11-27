Què més ha de passar per...?
Passi el que passi, milions de persones votaran en contra de l’altre. La identificació de l’altre serà només l’eco de les malifetes d’aquells que, sense ideals ni principis, utilitzen el manual de l’ètica de l’engany com a eina de malversació del poder. Guanyi qui guanyi, als catalans ens tocarà el rebre, ja que 8 milions mai en podrem convèncer en una votació 50. Ni des de la racionalitat productiva, ni el sentit comú, ni la convivència social o l’interès general, farà que les propostes catalanes siguin ateses per una majoria que no en té prou amb imposar, sinó que esclafa i humilia. Al Congrés hi havia el Grup del PSC diferenciat del PSOE. Amb portaveus propis confrontaven i acordaven propostes amb Minoria Catalana. En la votació de la LOAPA, l’executiva del PSC va exigir als seus diputats un vot en contra. Aquests varen fer de sucursalistes i no varen obeir. No passaren 4 telenotícies i el PSOE va fagocitar i parasitar el grup del PSC i, com a compensació, va deixar com a innombrable allò que expressava la realitat d’una Minoria Catalana a Espanya. Només quan uns i altres han necessitat els vots d’aquesta minoria, han acceptat propostes per damunt del mercadeig de curta volada del PNB. El servei militar obligatori va ser abolit gràcies a una imposició d’aquesta minoria, al necessitar Aznar els vots per a ser president. En aquesta legislatura, Junts, com a única Minoria Catalana, va imposar la Llei contra la reincidència, al necessitar Sánchez els seus vots per a ser president. Tots, i dic tots els espanyols, s’han beneficiat d’aquestes imposicions catalanes. Quan no ens necessiten per governar deixen en l’anonimat i la frustració els catalans, com ha passat amb la parella de TBO del Tardà i Rufián, dels quals no recordo, tot i els seus vots necessaris, més conquesta que fer el ridícul propi i aliè del Pepito Grillo. La fermesa del President Puigdemont i la diputada Nogueras contrasta amb l’aixecada de camisa a ERC. La propaganda oficial, els mitjans d’uns i altres, la legió de tertulians ben engreixats, les institucions del poder d’aquí i d’allà i la falsedat més evident, s’encarreguen d’enverinar un poble que veu impàvid com els que han fet la feina sense delicte són l’ase dels cops.