Mainländer novelat
Ei era umanitat destinada ath nonarren, coma ja proclamèren es pensadors deth pessimisme filosofic deth sègle XIX? I pensi soent dauant des contravalors deth neoreaccionarisme. Aqueri filosòfs sigueren clarvedenti se repassam er istoriau destructiu deth sègle posterior, atau coma es naues formes ibrides entà semiar eth caòs e era sospèita permanenta de toti contra toti. Un d’aqueri agitadors deth pensament que siguec Nietzsche, e abantes Schopenhauer. Entre eri, n’i auec un encara aué pòc coneishut. Me referisqui a Philipp Mainländer, que s’aucic as 34 ans e volec mantier-se verge enquiath finau, coma un estadi superior de renóncia absoluta a toti es ligams deth món. Mainländer ei protagonista dera novèla Abans que vingui la fosca, de Fausto Puerto, que conde era vida inquieta deth filosòf aleman, autor dera Filosofia dera redempcion, a trauèrs d’un narrador autant de curiós. Damb un estil austèr, sense concessions ath sentimentalisme, Puerto explique era fascinacion de Mainländer pera òbra de Schopenhauer, en particular Eth mon coma volentat e representacion. S’es idèes universaus de Platon evolucionèren ara causa en se de Kant, rebatiades per Schopenhauer coma era volentat de víuer, Mainländer les virarà entà ua volentat de morir, inconscienta e amagada. A despièch de tot, eth poèta reconeish qu’aimam era existéncia e qu’era volentat de víuer ei eth nuclèu mès essenciau e intim deth nòste èster. Se ben era umanitat ei amiada ath nihilisme, era luta pera existéncia determine era individualitat. Mès, coma era redempcion crestiana, eth filosòf prepause ua redempcion en mon per mor deth miracle dera vida. En aguesta metafisica, trobam tanben ua politica: era deth progrès sociau coma miei istoric entara cooperacion e eth benèster, pr’amor que Mainländer cerque era emancipacion contra eth patiment e tota forma d’opression entà ua educacion totau dera umanitat, encara que sigue tà descurbir era valor dera vida e era perspectiva que sonque da era sapiéncia.