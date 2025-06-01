Pessigant cordes (vocals)
Joan Solà tindria ara 85 anys, però va morir en fa just 25. Una eminència, sens dubte el fill més il·lustre de Bell-lloc d’Urgell, amb permís del pedagog Ramon Fuster. Lingüista de prestigi internacional, alumne de la UB i de centres d’ensenyament superior anglesos, professor invitat en universitats de Polònia, Àustria i Alemanya, catedràtic de llengua i literatura a la de Barcelona, doctor honoris causa per la de Lleida, vicepresident de l’IEC, Creu de Sant Jordi, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, estudiós de Pompeu Fabra, autor d’obres de referència en els àmbits de la gramàtica o la sintàctica, així com de llibres divulgatius d’èxit notable com Parlem-ne o Plantem cara, en què feia pessigolles a la consciència dels catalanoparlants per tal que les seves cordes vocals pronunciessin més sons en l’idioma propi del país, Solà dona nom a la biblioteca de la seva vila natal i a l’institut de Torrefarrera.
Per tal de perpetuar-ne la memòria i transmetre’n el llegat a les fornades que pugen, el consistori bell-lloquí organitza cada primavera un concurs de narrativa breu i dibuix, obert a participants en edat escolar i adults lletraferits, que enguany assolia la vintena edició amb un tema comú en principi no gaire propici a divagacions poètiques com és el reciclatge de residus, però tenint en compte el bon nivell dels treballs, segons els membres del jurat, queda clar que en això de l’escriptura no importa tant què s’explica sinó com s’explica.
L’acte de lliurament dels premis, el dissabte 17 de maig, va estar amenitzat per dos joves professors a Bellpuig i a L’Intèrpret de Lleida, Míriam Cortada (flauta travessera) i Joan C. Pérez (violí, tocat amb arquet o pizzicato, una forma d’extreure música de les cordes de l’instrument a pessics), seguint un programa que constava de quatre peces escollides amb sentit de l’oportunitat: Qualsevol nit pot sortir el sol, composta ara fa cinc dècades per Jaume Sisa collint fruita allà a la vora, al Poal; La llista de Schindler, de John Williams, amb motiu dels 80 anys de l’alliberament d’Auschwitz; la cançó Lili Marleen, tan popular entre els soldats de la Segona Guerra Mundial; i la Dansa hongaresa de Brahms que sona durant la còmica escena de la barberia a la pel·lícula El gran dictador, de Chaplin, estrenada el mateix 1940 del naixement de Joan Solà a cal Negre de Bell-lloc.