Taller al celler
Aprofitem per fer una sortida de proximitat l’estiuet de sant Martí, atribuït també a sant Miquel, que els americans denominen Indian summer o estiu indi, enguany per aquí més aviat africà, amb tanta pols sahariana (i després de les polsegueres procedents del desert, arribaran ràpid les boires prototípiques d’aquesta plana que sovint semblen emanar, més que no pas del riu, de la nostra pròpia canosa ànima col·lectiva).
Indian summer es titula justament la lànguida melodia que en el melangiós Touch of your lips del trompetista Chet Baker s’incloïa al primer disc comprat amb el meu primer sou (aquest dilluns destinava part de la modesta pensió de jubilat a l’últim de la Rosalia, a veure si n’hi ha per tant). Un autèntic estàndard jazzístic composat en 1920 per Victor Herbert, al qual vint anys més tard Al Dubin afegiria una lletra curta però acordada amb la malenconia de la música, definint aquesta agradable treva de bonança prèvia als rigors hivernals que ja ens assetgen, o almenys així era abans de l’actual crisi climàtica, com una llàgrima (inevitable?) que ve després del riure canicular: “Ets el fantasma d’un romanç de juny que s’esvaeix.” Per cert, per als boomers o ja sèniors que temin no reconèixer-la, es tracta de la sintonia del mític programa radiofònic de la senyora Francis que escoltaven les nostres mares quan érem petits.
En concret, diumenge anem a passar el matí al Castell del Remei. Teníem pendent de veure la retrospectiva del lleidatà Víctor P. Pallarès, prolongada fins a cap d’any, i que val força la pena, firar-nos unes quantes ampolles de negre i, last but not least, assaborir altre cop al reformat restaurant del recinte, perquè no me’n cansaria mai, el sublim bacallà del jove xef David Florensa (la Lluïsa és més devota dels també notables caragols a la llauna). L’exposició porta per títol Dins l’atelier i recrea amb molta gràcia, entremig dels llenços penjats, el taller del pintor, a la sala gran situada damunt del celler subterrani. I la grata sorpresa, en forma de propina, a les parets de l’enoteca annexa, d’una altra mostra artística, Música gràfica, de l’il·lustre il·lustrador Cazares, arran del festival Jazz Tardor. Diversos retrats amb colors vius d’instrumentistes del gènere, un dels quals podria ser el mateix Chet Baker mentre evoca amb la seva trompeta de seda l’estiuet pellroja o santmartinenc.