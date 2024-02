Oportunidad para todos

Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró ayer convencido, en una entrevista que concedió a La Sexta, que la ley de Amnistía para los encausados del procés se aprobará pese a los recelos de Junts per Catalunya. Así, aseguró que esta norma, con su redacción actual y sin más cambios, ya cubre todos los supuestos delitos que las distintas investigaciones judiciales atribuyen al independentismo catalán e incluso se mostró partidario de una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, para acortar los plazos de la instrucción judicial. Lo que descartó es variar la definición de terrorismo en el Código Penal. “El terrorismo no es equiparable al independentismo, es de sentido común. Somos conscientes de lo que ha sido el terrorismo y lo vencimos. Nada tiene que ver una cosa con la otra.” Esperanzadoras palabras del líder del PSOE porque solo con templanza, contención y capacidad de negociación se podrá comenzar a solucionar los desencuentros históricos entre Catalunya y los diferentes gobiernos del Estado español desde tiempos inmemorables. Es una oportunidad que el independentismo y el unionismo deben aprovechar para poner sobre la mesa los puntos en común y los divergentes, sin líneas rojas por ninguna de las dos partes y con la mirada puesta en el futuro de todos los catalanes. Sin olvidar de dónde venimos, sin renunciar a nuestra lengua, cultura y voluntad de ser y de gestionar aquello que generamos, pero también intentando mejorar el día a día de los ciudadanos ante los grandes retos que tenemos por delante: desde el cambio climático y la nueva cultura del agua, al problema de la vivienda, la integración de los inmigrantes y la reconversión de las energías fósiles por las renovables. Catalunya ha sido y sigue siendo un motor económico y de innovación admirado y respetado, con una sociedad muy apegada a sus tradiciones y convicciones, pero a la vez abierta y acogedora. Aprovechemos esta oportunidad que la aritmética parlamentaria ofrece a unos y otros para buscar puentes de entendimiento y no dinamita para derribarlos. ¿Asesino de agricultores?Los Mossos, la Policía y la Guardia Civil investigan si las muertes violentas de tres hombres en el ámbito agrícola registradas en un plazo de menos de 50 días en Navarra y Vilanova de la Barca están vinculadas y el autor o autores de los hechos son las mismas personas. Las similitudes de los tres casos, que han tenido como víctimas a hombres de edad avanzada que fallecieron en el campo en lugares apartados, y otras pistas sólidas coincidentes, ponen los pelos de punta ante la posibilidad de que estemos ante un asesino en serie de agricultores. Hay que esperar, pero el caso es espeluznante