Oportunitat per a tothom

El president del Govern central, Pedro Sánchez, es va mostrar ahir convençut, en una entrevista que va concedir a La Sexta, que la llei d’Amnistia per als encausats del procés s’aprovarà malgrat els recels de Junts per Catalunya. Així, va assegurar que aquesta norma, amb la redacció actual i sense més canvis, ja cobreix tots els suposats delictes que les diferents investigacions judicials atribueixen a l’independentisme català i fins i tot es va mostrar partidari d’una reforma de la llei d’Enjudiciament Criminal, per escurçar els terminis de la instrucció judicial. El que va descartar és variar la definició de terrorisme en el Codi Penal. “El terrorisme no és equiparable a l’independentisme, és de sentit comú. Som conscients del que ha estat el terrorisme i el vam vèncer. No té res a veure una cosa amb l’altra.” Esperançadores paraules del líder del PSOE perquè només amb temperància, contenció i capacitat de negociació es podrà començar a solucionar els desacords històrics entre Catalunya i els diferents governs de l’Estat espanyol des de temps immemorables. És una oportunitat que l’independentisme i l’unionisme han d’aprofitar per posar sobre la taula els punts en comú i els divergents, sense línies roges per cap de les dos parts i amb la mirada posada en el futur de tots els catalans. Sense oblidar d’on venim, sense renunciar a la nostra llengua, cultura i voluntat de ser i de gestionar allò que generem, però també intentant millorar el dia a dia dels ciutadans davant dels grans reptes que tenim al davant: des del canvi climàtic i la nova cultura de l’aigua, fins al problema de l’habitatge, la integració dels immigrants i la reconversió de les energies fòssils per les renovables. Catalunya ha estat i continua sent un motor econòmic i d’innovació admirat i respectat, amb una societat molt aferrada a les tradicions i conviccions, però alhora oberta i acollidora. Aprofitem aquesta oportunitat que l’aritmètica parlamentària ofereix a uns i d’altres per buscar ponts d’entesa i no dinamita per enderrocar-los.Assassí d’agricultors?Els Mossos, la Policia i la Guàrdia Civil investiguen si les morts violentes de tres homes en l’àmbit agrícola registrades en un termini de menys de 50 dies a Navarra i Vilanova de la Barca estan vinculades i l’autor o autors dels fets són les mateixes persones. Les similituds dels tres casos, que han tingut com a víctimes homes d’edat avançada que van morir al camp en llocs apartats, i altres pistes sòlides coincidents, posen els pèls de punta davant la possibilitat que estiguem davant d’un assassí en sèrie d’agricultors. Cal esperar, però el cas és esborronador