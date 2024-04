Israel ha cruzado todas las líneas rojas

Creado: Actualizado:

El ejército israelí retira sus tropas del sur de la Franja de Gaza. El sábado anunció que había recuperado el cadáver de un agricultor de 47 años que permanecía secuestrado, mientras se cumplen seis meses del conflicto y miles de personas se congregaron en Tel Aviv para pedir una resolución y elecciones anticipadas y las familias de los rehenes expresaban su temor a que se acabe el tiempo. Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de al menos 36 rehenes, y se ha liberado a cerca de la mitad de la cifra inicial. La situación en Gaza es “un terrible hito” para la humanidad, con decenas de miles de muertos y más de un millón de palestinos desplazados. Martin Griffiths, responsable humanitario de la ONU, subrayó la urgente necesidad de evitar una nueva escalada y prevenir una hambruna provocada por la guerra. La comunidad internacional ha condenado los recientes ataques aéreos israelíes que han causado víctimas civiles, incluidos trabajadores humanitarios. En medio de estos acontecimientos, Estados Unidos ha subrayado la importancia de proteger a los civiles a la hora de determinar el futuro apoyo a Israel. El resumen es claro, seis meses de conflicto y 33.000 muertos y, por mucho que Israel haya destruido Gaza, es evidente que no ha acabado con Hamas por mucho que haya alcanzado 4.700 posiciones de Hezbolá y matado operativos en el Líbano. Por tanto, la masacre humanitaria causada por el gobierno de Benjamin Netanyahu no ha conseguido ninguno de sus objetivos y tiene al país en su contra, sea por no haber rescatado a todos los rehenes o por las muertes causadas y el aislamiento internacional cada vez más evidente. Ya nadie, o casi nadie, apoya a Israel en su delirio, y aunque una solución política pacífica hoy por hoy no está al alcance de la mano de nadie, sí es evidente que Israel ya ha perdido esta guerra y la única posibilidad inmediata son las urnas a nivel interno y la presión de EEUU y resto del mundo occidental para un alto al fuego inmediato en toda la Franja. Un abogado que creó escuelaHa muerto a los 82 años Francesc Sapena Grau, uno de los grandes abogados penalistas de Lleida durante 50 años. Profesor de Derecho Penal en la UdL, fue uno de los grandes renovadores de la abogacía en Lleida, participando de la creación de una serie de despachos por parte de abogados jóvenes que implantaron un nuevo concepto de la profesión, basado en un ejercicio menos personalista y más multidisciplinar. Estos despachos llevaron a cabo un papel muy activo durante la Transición y sin duda la escuela de Sisco Sapena contribuyó como pocos a dar un aire más democrático y liberal al conjunto de la sociedad leridana. Descanse en paz