Israel ha traspassat totes les línies roges

Creat: Actualitzat:

L’exèrcit israelià retira les seues tropes del sud de la Franja de Gaza. Dissabte va anunciar que havia recuperat el cadàver d’un agricultor de 47 anys que estava segrestat, mentre es compleixen sis mesos del conflicte i milers de persones es van congregar a Tel-Aviv per demanar una resolució i eleccions anticipades i les famílies dels ostatges expressaven el temor que s’acabi el temps. Fins al moment, s’ha confirmat la mort d’almenys 36 ostatges, i se n’ha alliberat prop de la meitat de la xifra inicial. La situació a Gaza és “una terrible fita” per a la humanitat, amb desenes de milers de morts i més d’un milió de palestins desplaçats. Martin Griffiths, responsable humanitari de l’ONU, va subratllar la urgent necessitat d’evitar una nova escalada i prevenir una fam provocada per la guerra. La comunitat internacional ha condemnat els recents atacs aeris israelians que han causat víctimes civils, inclosos treballadors humanitaris. Enmig d’aquests esdeveniments, els Estats Units han subratllat la importància de protegir els civils a l’hora de determinar el futur suport a Israel. El resum és clar, sis mesos de conflicte i 33.000 morts i, per molt que Israel hagi destruït Gaza, és evident que no ha acabat amb Hamas per molt que hagi assolit 4.700 posicions de Hezbollah i matat operatius al Líban. Per tant, la massacre humanitària causada pel govern de Benjamin Netanyahu no ha aconseguit cap dels seus objectius i té el país en contra seu, sigui per no haver rescatat tots els ostatges o per les morts causades i l’aïllament internacional cada vegada més evident. Ja ningú, o gairebé ningú, dona suport a Israel en el seu deliri, i encara que una solució política pacífica ara com ara no està a l’abast de la mà de ningú, sí que és evident que Israel ja ha perdut aquesta guerra i l’única possibilitat immediata són les urnes a nivell intern i la pressió dels EUA i resta del món occidental per a un alto el foc immediat a tota la Franja.Un advocat que va crear escolaHa mort als 82 anys Francesc Sapena Grau, un dels grans advocats penalistes de Lleida durant 50 anys. Professor de Dret Penal a la UdL, va ser un dels grans renovadors de l’advocacia a Lleida, participant en la creació d’una sèrie de despatxos per part d’advocats joves que van implantar un nou concepte de la professió, basat en un exercici menys personalista i més multidisciplinari. Aquests despatxos van desenvolupar un paper molt actiu durant la Transició i sens dubte l’escola de Sisco Sapena va contribuir com pocs a donar un aire més democràtic i liberal al conjunt de la societat lleidatana. Descansi en pau