Sin teléfono ni conexión a internet

Incidencias en la red de Telefónica-Movistar (incendio provocado, fuera un acto vandálico, robo o sabotaje –al cierre de esta edición ninguna fuente oficial aclaró lo sucedido–) dejó ayer sin líneas de teléfono ni conexión a internet varios municipios de Lleida, que abarcan localidades del Segrià, Les Garrigues, el Pla d’Urgell, Urgell y la Segarra. Según fuentes de Telefónica, estas incidencias se deben a un incendio provocado el martes por la tarde en instalaciones de la red de fibra óptica de Lleida. La compañía indicó que las reparaciones requerirán varios días y que confía en restablecer el servicio por completo a lo largo de esta semana. La empresa no pudo precisar el número de abonados ni de localidades afectadas. Sin embargo, la falta de líneas de teléfono y de conexión a internet ha provocado quejas de usuarios en al menos una treintena de municipios que van desde Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Miralcamp o Mollerussa, hasta Cervera y el polígono industrial El Segre de la capital del Segrià, entre otros, y el alcance de los daños, molestias, inconvenientes, falta de servicio etc. abarca desde la sanidad, al no poder los médicos de los CAP ni consultorios recetar ni acceder al historial de los pacientes, a las empresas, que no pueden facturar ni mantener ningún contacto externo con proveedores o trabajadores. Bancos, personas que teletrabajan, ayuntamientos, gasolineras y un sinfín de colectivos y particulares vieron paralizada su actividad laboral y económica. La dependencia de la telefonía y de la cobertura de móvil no la descubriremos ahora, pero del mismo modo que los cortes de energía podrían colapsar el mundo en pocas horas, la interrupción de internet provoca un caos comunicativo, social y económico que, si se prolongara en el tiempo y se extendiera a varios territorios, colapsaría nuestro bienestar hasta límites incalculables. Lo primero que cabe ante esta circunstancia es saber qué ha pasado y por qué la resolución del problema se nos anuncia que podría tardar días. Lo segundo, exigir a las firmas tecnológicas servicios alternativos o paralelos o mayor robustez de la tecnología cuando suceden estas incidencias. Y más teniendo en cuenta que la telefonía digital relevará el cobre a finales de esta semana para los 200.000 leridanos que todavía tenían tecnología antigua. La moderna es más rápida y global, pero está claro que cuando falla la desprotección de los usuarios es la misma, o más si cabe, teniendo en cuenta el uso mayoritario de la tecnología. La línea de ManresaEn la línea de Manresa llueve sobre mojado y un problema en el suministro eléctrico obligó ayer a interrumpir el tren de Rodalies entre Calaf y Cervera, en la R12, en la enésima incidencia en una red ferroviaria que no termina de modernizarse.