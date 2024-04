Sense telèfon ni connexió a internet

Creat: Actualitzat:

Incidències en la xarxa de Telefónica-Movistar (incendi provocat, fos un acte vandàlic, robatori o sabotatge –al tancament d’aquesta edició cap font oficial no havia aclarit els fets–) va deixar ahir sense línies de telèfon ni connexió a internet diversos municipis de Lleida, que inclouen localitats del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. Segons fonts de Telefónica, aquestes incidències són a causa d’un incendi provocat dimarts a la tarda en instal·lacions de la xarxa de fibra òptica de Lleida. La companyia va indicar que les reparacions requeriran diversos dies i que confia a restablir el servei completament al llarg d’aquesta setmana. L’empresa no va poder precisar el nombre d’abonats ni de localitats afectades. Tanmateix, la falta de línies de telèfon i de connexió a internet ha provocat queixes d’usuaris en almenys una trentena de municipis que van des d’Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Miralcamp o Mollerussa, fins a Cervera i el polígon industrial El Segre de la capital del Segrià, entre altres, i l’abast dels danys, molèsties, inconvenients, falta de servei, etc. comprèn des de la sanitat, al no poder els metges dels CAP ni consultoris receptar ni accedir a l’historial dels pacients, a les empreses, que no poden facturar ni mantenir cap contacte extern amb proveïdors o treballadors. Bancs, persones que teletreballen, ajuntaments, gasolineres i una infinitat de col·lectius i particulars van veure paralitzada la seua activitat laboral i econòmica. La dependència de la telefonia i de la cobertura de mòbil no la descobrirem ara, però de la mateixa manera que els talls d’energia podrien col·lapsar el món en poques hores, la interrupció d’internet provoca un caos comunicatiu, social i econòmic que, si es prolongués en el temps i s’estengués a diversos territoris, col·lapsaria el nostre benestar fins a límits incalculables. El primer que hi ha davant d’aquesta circumstància és saber què ha passat i per què la resolució del problema se’ns anuncia que podria tardar dies. El segon, exigir a les firmes tecnològiques serveis alternatius o paral·lels o més robustesa de la tecnologia quan succeeixen aquestes incidències. I més tenint en compte que la telefonia digital rellevarà el coure a finals d’aquesta setmana per als 200.000 lleidatans que encara tenien tecnologia antiga. La moderna és més ràpida i global, però està clar que quan falla la desprotecció dels usuaris és la mateixa, o més encara, tenint en compte l’ús majoritari de la tecnologia.La línia de ManresaA la línia de Manresa plou sobre mullat i un problema en el subministrament elèctric va obligar ahir a interrompre el tren de Rodalies entre Calaf i Cervera, a l’R12, en l’enèsima incidència en una xarxa ferroviària que no acaba de modernitzar-se.