IRBLleida, un conocimiento de excelencia

El Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) se creó en el año 2004 mediante convenios de colaboración con la Universitat de Lleida y el sistema sanitario de la Generalitat. A partir de 2013 entró a formar parte del CERCA (centros de investigación catalanes), además de ser uno de los 35 centros de investigación sanitarios reconocidos por el Instituto de Salud Carlos III. La misión del IRBLleida no es otra que generar el conocimiento de excelencia capaz de impactar positivamente en la calidad de vida de la población. Este es el resumen oficial y formal que encontrará cualquier lector en una sencilla búsqueda en internet. Pero para Lleida, esta comunidad científica significa mucho más. Primero, porque sitúa a Ponent en el mapa de la exploración del conocimiento innovador en el campo sanitario, lo que es muy importante tanto para la ciudad y la demarcación como para sus ciudadanos, que pueden colaborar en los múltiples avances del conocimiento y, posteriormente, beneficiarse de él. Además, el hecho de que acoja a estudiantes e investigadores de todo el mundo amplía nuestra proyección, tanto social como médica. Un territorio que quiere dejar de ser la cenicienta de Catalunya y que apuesta por situarse en primera línea de todos los campos del conocimiento y la competencia ha de contar también con un ámbito científico equiparable al del resto de Catalunya. Y el IRBLleida, sin ningún tipo de duda, es un puntal de la sabiduría sobre la salud. La captación de recursos para poder sufragar todos estos avances es vital para el centro y no hace mucho publicamos en nuestro periódico que la cantidad conseguida por el conjunto de los investigadores de la UdL supera los 8 millones de euros. Los estudios del IRBLleida van desde el Parkinson al envejecimiento, enfermedades y secuelas pulmonares, cáncer, Covid, etc. Hoy informamos de que dispone de un Biobanco en el que guarda 340.000 muestras biológicas de 35.000 pacientes de los hospitales Arnau de Vilanova y Santa Maria, y algunos de Centros de Atención Primaria (CAP), que pone a disposición de la comunidad científica para sus proyectos de investigación para mejorar diagnósticos y tratamientos de múltiples patologías. En diez congeladores especiales, almacena a -80 grados muestras de tejidos, sangre, orina, heces, líquido pleural y líquido cefalorraquídeo de personas con cáncer de diferentes tipos, enfermedades neurológicas (Alzheimer e ictus), respiratorias (apnea y Covid), endocrinas (diabetes y obesidad), inflamatoria intestinal (celiaquía), cardiovasculares y neoplasias de pleura. El Biobanco fue autorizado en 2013 por el departamento de Salud y está inscrito en el Registro Nacional de Biobancos. Lleida puede estar orgullosa de este instituto que contribuye como el primero a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aquí y en todo el mundo.